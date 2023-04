En el tema de la Guardia Nacional ministros actuaron mal, señala AMLO

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, consideró que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que invalidaron la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) son “corruptos”.

En la conferencia de prensa, realizada desde el museo Naval del puerto de Veracruz, el mandatario federal señaló que la Corte actuó mal porque la resolución se hizo con criterio político y no se consideró el daño que se puede causar con dicha determinación.

Consideró que los ministros pudieron arrepentirse de la decisión que tomaron sobre el mando de la Guardia Nacional y por eso dieron ocho meses como plazo para hacer los cambios.

Reveló que buscaron a los funcionarios del gobierno y la instrucción del presidente fue: “ni les contesten el teléfono”.

López Obrador manifestó que solicitó a la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, que no hubiera ningún “enjuague”, ya que ayer desayunó con la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña.

En torno a la decisión de que el mando de la Guardia Nacional sea civil y no militar, López Obrador mencionó que no se permitirá que la corporación caiga en desorden ni en la corrupción.

“La Corte actuó mal: ocho ministros resolvieron con criterio político, no con criterio jurídico y no les importó el daño que pueden ocasionar, al impedir que la Guardia Nacional dependa de la Sedena porque lo que resuelven es que la Guardia Nacional continúe como estaba la Policía Federal de los tiempos de (Felipe) Calderón y (Genaro) García Luna, esa corporación que se corrompió por entero”, dijo.

Al respecto, hizo la comparación con la Policía Federal, la cual, dijo, se “corrompió”, hecho que no permitirá que suceda con la Guardia Nacional.

“Esa Policía Federal se creó sin disciplina, sin profesionalismo, sin mística, sin honestidad, empezó a ser manejada por jóvenes, en ese entonces, ambiciosos, sin principios, sin ideales y miren en lo que terminó. Se olvidan que durante el Gobierno de calderón hubo un narco Estado, la seguridad pública estaba en manos de la delincuencia y subrayar que era de la delincuencia organizada y la de cuello blanco”, comentó.

Destacó que Rodríguez Velázquez hará un recorrido en todo el país por los cuarteles de la Guardia Nacional para informar que no cambiará nada “para que no se preocupen y que no cambiarán sus condiciones laborales”.

El titular del Ejecutivo federal consideró que los ministros de la SCJN quieren destruir todo lo que se ha construido en la Guardia Nacional, desde su creación en el año 2019, incluso, que quieren provocar una deserción masiva de elementos.

“Esto es lo que quieren destruir los ministros corruptos de la Corte, no lo vamos a permitir, además declaran inconstitucional la ley para que sea la Sedena tenga el control de la Guardia Nacional. Miren lo que hicieron estos ministros irresponsables y corruptos, impidieron que se mantengan los grados, los ascensos, con el propósito de provocar una deserción masiva porque muchos de los elementos de la Guardia tienen que ver con la Sedena, con la Marina, y al momento de que se recibe esto golpe pueden pensar ‘yo me regreso a la Defensa, a la Marina’, y todo lo que hemos construido se derrumba”, expresó.

Finalmente, reiteró que presentará una iniciativa de reforma constitucional para insistir sobre el traslado de la Guardia Nacional a la Sedena.

El pasado martes, la SCJN declaró inconstitucional la reforma legal que el presidente López Obrador promulgó en septiembre pasado para trasladar al Ejército la Guardia Nacional, corporación que se creó en 2019 con la promesa de mantenerla civil.

Con ocho votos de 11, la Corte invalidó la ley porque durante la creación de la Guardia Nacional, que actualmente tiene más de 130 mil integrantes, se estableció en la Constitución que debe estar a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).