Gobernador y FGE se resisten a atender recomendaciones de la CNDH: del Río Virgen

Veracruz, Ver.- El secretario técnico de la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República, José Manuel del Río Virgen considera que tanto el gobernador del estado como la Fiscala se resisten a autodenominarse violadores de los derechos humanos por lo que se niegan a atender las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

En entrevista explica que tras la queja interpuesta a la CNDH se le otorgaron dos protecciones que no han sido aceptadas por el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez.

En ese sentido considera que la no aceptación del gobierno a estas recomendaciones da como mensaje que ni el gobernador Cuitláhuac García Jiménez ni la titular de la Fiscalía, Verónica Hernández evitan reconocer que violentaron sus derechos.

¿Qué ocurrió durante su detención?

“Lo que me da como mensaje es que se resisten a autodenominarse ellos mismos violadores de derechos humanos, en mi caso quedó demostradísimo que se violaron mis derechos humanos y el debido proceso y todo lo que quisieron hacer conmigo, me llevaron a una cárcel donde me torturaban mentalmente diciéndome que iban a hacer esto, que el otro y yo aguanté”, expresa.

Afirma que hubo violaciones al debido proceso y a sus derechos humanos y que su caso es apenas uno de tantos de personas que se encuentran en la cárcel de manera injusta.

Menciona que con su detención se quiso descarrilar el proyecto de Ricardo Monreal Ávila.

Finalmente, el entrevistado menciona que lo que sigue es construir a la oposición para que haya una alternancia y que el estado se pinte de naranja.

Del Río Virgen acompañó al presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila en su gira por la ciudad de Veracruz donde se reunieron con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial y posteriormente con integrantes del Colegio de Abogados Penalistas.