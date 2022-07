Es el sexto mejor jugador de ajedrez a nivel mundial, conoce al veracruzano Hermes

Veracruz, Ver.- A nivel mundial es el sexto mejor jugador de ajedrez, es el único veracruzano con más panamericanos y aunque a lo largo de su carrera ha tocado las puertas de gobiernos e instituciones solo sus padres lo han apoyado motivándolo para continuar cosechando triunfos y preparando a futuros campeones en este deporte mental.

Se trata de Hermes Valenzuela Martínez quien con 24 años ya acumula muchas victorias pues ha sido nueve veces campeón nacional de ajedrez, campeón de Norteamérica, subcampeón de Centroamérica, cuarto lugar del continente escolar, sexto lugar en el mundial y acumula otros títulos más.

¿Cuándo comenzó la historia de Hermes en el ajedrez?

En entrevista para Diario de Xalapa el joven quien actualmente se prepara como candidato a maestro de la Federación Internacional de Ajedrez comenta que desde antes de los siete años se sintió atraído por el ajedrez y dedicaba algunas tardes para mirar a su padre jugar en la computadora memorizando cada una de las partidas.

“Me gustaba mirar a mi papá jugando el ajedrez en la computadora, cuando él no estaba me ponía a jugar partidas de un minuto, pero un día él me sorprendió y me preguntó que si quería jugar, yo obviamente le dije que sí, él me enseñó lo poco o mucho que sabía y me llevó con entrenadores, ahí empecé”, recuerda.

Destaca que apenas tenía siete meses practicando cuando obtuvo sus primeros dos títulos como campeón nacional de ajedrez obteniendo su pase al primer panamericano en Argentina y posteriormente al Mundial de Ajedrez en Vietnam con apenas 10 años.

Recuerda sus primeras participaciones como una gran experiencia pues aunque tuvo oportunidad de convivir con entrenadores a los que solo veía por televisión o revistas, también pasó por el mal momento de que le robaron sus pertenencias.

“A los 10 años ya estaba jugando mi primer mundial pero fue una locura, ver las partidas mundiales y a los entrenadores profesionales como rivales o que pasaban muy cerca de mi era algo que no asimilaba, desafortunadamente también la pase mal porque mis compañeros de cuarto en ese momento me robaron mis cosas, mi ropa, mi dinero, me queje con los directivos del IVD pero nadie hizo nada, mi papá me tuvo que sacar de donde nos hospedamos y me llevó al hotel donde él se había quedado, al día siguiente logré ganar las dos medallas de oro, le batallamos mucho, hubo gente que me dijo que no servía para el ajedrez que me retirara pero estaba demostrando otra cosa”, afirma.

Obtuvo su pase al primer panamericano en Argentina y posteriormente al Mundial de Ajedrez en Vietnam con apenas 10 años | Foto: Cortesía | Hermes Valenzuela

Aunque inició su carrera con éxito y siguió preparándose no contó con el apoyo de ninguna autoridad ni institución a pesar de tocar muchas puertas y tuvo que costear todos los gastos que implicaba viajar para representar a Veracruz y obtener medallas de oro y títulos.

Es más, comenta que el poco apoyo que el Instituto Veracruzano del Deporte destinó para incentivar su carrera que era una beca de 500 pesos mensuales nunca llegó a sus manos pues al parecer alguien falsificó su firma y cobró el recurso.

“Llegué a tener una beca de 500 pesos por parte del IVD pero alguien falsificó mi firma y el dinero nunca llegó, hubo muchas trabas de los entrenadores, he tocado las puertas del IVD, de gobiernos pero nadie me ha reconocido”, expresa.

Decidió emigrar a Nayarit en donde el gobierno le dio todo el apoyo económico para incentivar su carrera en el ajedrez | Foto: Cortesía | Hermes Valenzuela

Decepcionado por el nulo apoyo que encontró en el estado que lo vio nacer decidió emigrar a Nayarit en donde el gobierno le dio todo el apoyo económico para incentivar su carrera con la única condición que jugará por esa entidad.

"Mi mamá es originaria de Nayarit así que decido ir a jugar allá y me dan todo lo que no me dieron en Veracruz, me dieron una beca deportiva de por vida con la única condición que jugará por ese estado, me apoyaron con los gastos para los viajes, por Nayarit fui a un centroamericano donde quede en segundo lugar”, menciona.

A pesar de que lo tenía todo en Nayarit en el 2014 regresó a Veracruz con la promesa de apoyo por parte de las autoridades del entonces gobierno priista pero al final no se concretó nada.

Hermes regresó a Veracruz con la promesa de apoyo por parte de las autoridades del entonces gobierno priista | Foto: Cortesía | Hermes Valenzuela

Desde entonces y solo con el apoyo de sus padres, Hermes ha continuado participando en eventos desde regionales hasta internacionales.

“Con el apoyo de mis papás he costeado mi participación, le hemos batallado, principalmente cuando dejé de jugar por Nayarit los torneos cuestan, mis papás se han tenido que deshacer de algunas pertenencias de valor, pero creo que, si las cosas tuvieran que volver a ser de la misma manera lo haríamos con gusto”, afirma.

¿Qué países ha logrado conocer tras participar en torneos de ajedrez?

Una de las satisfacciones que le ha dejado participar en los torneos de ajedrez es que ha podido conocer varios estados de la república así como los países de Argentina, Panamá, Japón, Vietnam, Colombia, Brasil, Perú, Holanda, Dubai y Costa Rica.



Actualmente Hermes está por terminar su maestría de Ciencias Políticas y Gestión Pública con miras a un Doctorado en Economía y es uno de los jugadores más jóvenes con mayor participación en panamericanos con un total de 8, es el sexto mejor del mundo, el tercero a nivel nacional con más medallas en la historia del ajedrez, el veracruzano que más medallas ha ganado y otros récords personales.

Por el tema de la guerra de Rusia contra Ucrania el Mundial de Francia se encuentra detenido por lo que por ahora dedica su tiempo en dar clases en línea a jóvenes talentos del ajedrez. Algunos de sus alumnos ya tienen algunos títulos dentro de competencias.

Hermes ha podido conocer varios estados de la república así como los países de Argentina, Panamá, Japón, Vietnam, Colombia, Brasil, Perú, Holanda, Dubai y Costa Rica | Foto: Cortesía | Hermes Valenzuela Martínez

Este fin de semana Hermes Valenzuela participó en el torneo de ajedrez que realizó el ayuntamiento de Veracruz donde la alcaldesa Patricia Lobeira reconoció su trayectoria de 15 años, siendo uno de los primeros que se le hace en el estado.