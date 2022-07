Tania Pasión, la cantante veracruzana que logró participar en La Voz

Veracruz, Ver.- Aunque para la mayoría de la gente la tercera es la vencida, Tania lo intentó cuatro veces hasta que a la quinta cumplió el sueño de cantar a nivel nacional en un programa de talento con la convicción de convertirse en una de las nuevas ponentes del género regional mexicano.

A sus 16 años Tania Guadalupe Pasión Sosa ya destaca en la música a nivel local y estatal impulsando a los jóvenes de su edad a fijarse una meta y luchar para alcanzarla.

¿Cómo fueron los inicios de Tania en la música?

Sin entender a quien heredó el gusto por la música porque dentro de su familia, todos son “cantantes de closet”, Tania empezó a cantar en público siendo una niña de dos años, durante fiestas familiares y reuniones de vecinos.

Local Historia del Carnaval de Veracruz: Así comenzó la festividad más grande del estado

Aunque no sabía ni leer tenía bien aprendida la letra de las canciones; sus favoritas las de Dolores Janney Rivera Saavedra conocida en el mundo artístico como Jenni Rivera, cantante estadounidense de origen mexicano.

En reuniones familiares, fiestas de vecinos se apoderaba del micrófono para cantar y siempre recibía la felicitación de los presentes pues le expresaban “cantas muy bien”.

Sin embargo fue a los siete años que se fijó como meta alcanzar la fama y ser artista, una nueva ponente del regional mexicano.

“Desde chiquita siempre me ha gustado cantar, a los siete años empecé a cantar en público, en una ocasión en una feria de Ylang Ylang había un concurso de canto, yo ni estaba inscrita pero mis papás hablaron para que pudiera yo presentarme y cantar, ahí canté una de Jenni Rivera y al final gané, mucha gente quedó impresionada porque me decían que estaba muy pequeña, ese día me gane unos boletos para ver un a banda, y así empecé cantando en fiestas, reuniones, los vecinos siempre que hacen una fiesta me piden que cante”, expresa.

Con apoyo de sus padres, Oscar Pasión y Delia Sosa, Tania empezó a estudiar de manera formal la música aprendiendo algunas expresiones corporales para tener más dominio del público, pues de vez en cuando los nervios aparecían haciendo que perdiera la concentración.

Te puede interesar: Giselle Fitch: Pasión por el cosplay la lleva a escenarios internacionales

Tania se apoderaba del micrófono para cantar y siempre recibía la felicitación de los presentes | Foto: Raúl Solis | Diario de Xalapa

Aprendió a tocar el piano y gracias a las clases de su maestro Ricky David y la academia Estudio 74 mejoró su afinación y empezó a presentarse en algunos bares locales y restaurantes; el dinero que obtenía era para pagar sus estudios musicales.

Sus clases las continúa tomando en la Academia del maestro Marcos Merodio perfeccionando más su talento artístico.

¿Cómo logró su oportunidad para cantar a nivel nacional?

La gran oportunidad se le presentó hace unas semanas cuando un amigo le animó a volver a participar en un concurso de talento que se transmite a nivel nacional, de ahí han salido grandes artistas pues a los ganadores se les apoya a grabar un disco.

Menciona que aunque se emocionó mucho estaba consciente que sería la quinta ocasión en que intentaría participar y que posiblemente sería igual que las otras veces, ya que dos ocasiones lo intentó en la categoría infantil y dos más para jóvenes talentos.

Con apoyo de sus padres, Oscar Pasión y Delia Sosa, Tania empezó a estudiar de manera formal la música | Foto: Raúl Solis | Diario de Xalapa

“Un amigo me avisó que era el último día para mandar el material para el casting de la Voz México, siempre había sido mi sueño y ya lo había intentado en otras ocasiones más, dos para la Voz Kids y dos para la Voz y, grabé mi video porque en esta ocasión fue por línea, mande el material y de ahí todo fue muy rápido me avisaron que pase a la segunda fase, luego querían material para una última fase todo se dio en una semana hasta que me avisaron que había quedado seleccionada, me emocioné mucho, hasta lloré, le llamé a mi mamá y también lloro de emoción porque en casa siempre he tenido el apoyo de mis papás”, explica.

Posteriormente a mediados de junio logró presentarse en cadena nacional con el tema de “Si voy a perderte ya” de la cantautora Gloria Estefan, aunque no fue seleccionada para avanzar a las siguientes rondas.

“Me presenté con una canción de Gloria Estefan, al principio casi no me gustaba porque nunca la había escuchado pero le agarre cariño a la canción, desafortunadamente las sillas no se voltearon y eso representa la eliminación, obviamente al principio me sentí muy triste pero poco a poco eso lo convertí en que debo continuar, debo echarle para adelante como dicen y prepararme más, seguir estudiando porque volveré a intentarlo, tendré que dejar pasar un tiempo pero volveré a intentarlo porque mi sueño es ser cantante”, afirma.

A mediados de junio, Tania logró presentarse en cadena nacional con el tema de “Si voy a perderte ya” de la cantautora Gloria Estefan | Foto: Raúl Solis | Diario de Xalapa

Tania ha logrado participar en otros concursos locales donde incluso al ganar uno obtuvo la oportunidad de tener dos canciones inéditas escritas para ella que ya se pueden escuchar en sus redes sociales y en la web player de Spotify.

Actualmente combina sus estudios de cuarto de bachillerato con la música y participa en un concurso donde cada semana se presenta con un tema y género musical diferente.

En casa, Tania es la hermana menor y asegura que su única hermana de 18 años llamada Nayeli también canta muy bonito pero no se ha animado a participar en ningún concurso.

Tania ha logrado participar en otros concursos locales donde incluso al ganar uno obtuvo la oportunidad de tener dos canciones inéditas escritas para ella | Foto: Raúl Solis | Diario de Xalapa

Sus amorosos padres, están dispuestos a apoyar el sueño de su hija porque ven el potencial que tiene para triunfar y la piensan acompañar en este difícil camino de la industria musical siempre y cuando no descuide sus estudios pues aún falta la universidad.

La próxima presentación de la joven será en el Carnaval de Papantla, municipio de donde es originario su padre y donde ya ha tenido oportunidad de cantar recibiendo muchas ovaciones como la artista local más querida.

La próxima presentación de Tania será en el Carnaval de Papantla, municipio de donde es originario su padre | Foto: Raúl Solis | Diario de Xalapa

Aunque tiene 16 años se considera una guerrera que lucha por sus sueños y llama a los jóvenes a no rendirse y si tienen un sueño perseguirlo hasta concretarlo a base de mucho esfuerzo y perseverancia.

"Aún soy muy joven y no me siento desanimada, al contrario quiero seguir y les digo a los chicos que se centren en una meta, que persiguen sus sueños y que no se den por vencidos porque yo volveré a intentarlo", expresa.