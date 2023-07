¿Es real el uso de hormonas y anabólicos en pollos? Consejera avícola te explica

Veracruz, Ver.- Es un mito la aplicación de hormonas y anabólicos en la producción de pollo, así lo asegura la consejera del Instituto Nacional Avícola, María del Pilar Castañeda.

Desafortunadamente es el mito más arraigado en la producción avícola, porque se tiene desconocimiento en la materia.

“Desafortunadamente es el mito más arraigado en la producción avícola, la gente sigue considerando y esto no nos ha ayudado mucho y lo voy a decir, el sector médico creo que necesitamos trabajar más con ellos para que conozcan cómo se produce la carne de pollo, como se cría un pollo y que entiendan cuando se utiliza implantes anabólicos u hormonas”.

La entrevistada explica que cuando se utilizan este tipo de productos, es decir, implantes anabólicos u hormonas, el efecto no es inmediato, se tiene que esperar de 60 a 100 días, para ver sus efectos.

Por lo tanto nunca se ha usado estos productos ni se hará porque no es económicamente viable para el sector. “Son productos que al menos en el caso del uso de anabólicos 60 días el más rápido el que tenga un efecto más rápido, o hasta 100 en el caso de hormonas son tratamientos más largos. Algo que es importante de entender que cuando uno utiliza productos de estos el efecto anabólico no se observa inmediatamente, te tienes que esperar de 60 a 100 días”

“Si el pollo en nuestro país se consume a los 35 días el más pequeño que es el pollo rosticero y la otra presentación que es muy común de 45 días no tenemos tiempo suficiente para que un producto anabólico tenga efecto, por lo tanto no se ha utilizado y nunca se utilizará, porque no tendría un beneficio económico”.

María del Pilar Castañeda afirma que hoy se ve un crecimiento más rápido del pollo, pero esto está relacionado con el mejoramiento genético natural, que acorta los ciclos productivos, sumado a mejor manejo preventivo.

¿Por qué la gente cree que los pollos grandes tienen hormonas?

“La gente relaciona pollo grande con el uso de hormonas o anabólicos, o sea, pensar ver un pollo grande, comparado con el pollo de antes, la gente se cuestiona como crece tan rápido, el mejoramiento genético ha ido acortando los ciclos productivos, más nutrición, manejo y medicina preventiva, claro que ahora se tiene un pollo con una productividad mayor que hace 30 y 40 años, pero la gente no entiende por qué y asume estos rápidos crecimientos con el uso de otros productos”, comenta.

Recuerda que en la actualidad la carne de pollo es la de mayor consumo en México, y el consumo per cápita es de casi 33.7 kilogramos de kilos de pollo por persona en el país.

México es el quinto productor de pollo en el mundo, y la producción en su mayoría es para consumo interno, es decir, se cubre la demanda nacional de carne de pollo.