Ex trabajadora del PAN pide liquidación por 14 años de trabajo; presenta denuncias por acoso

La extrabajadora del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Verónica Janeth del Ángel León dio a conocer que presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra el diputado Enrique "N" por presunto acoso, violencia laboral y sexual, además de una demanda laboral en el Centro Estatal de Conciliación contra del Tesorero del PAN, Mizraím "N".

En conferencia de prensa, expuso que trabajó en ese instituto político 14 años, desde el 1 de julio de 2008 hasta el 28 de enero de 2022 que fue despedida injustificadamente por Mizraim "N" a quien también denunció ante la Fiscalía General del Estado con número de expediente 179 firmado por la fiscal séptima especializada en la investigación de delitos de violencia contra la familia, mujeres, niñas, niños y trata de personas, Jessenia Zavaleta.

Al presentar copia de la denuncia, explicó que la despidieron sin razón alguna y ese día, una de sus ex compañeras le dio una lista donde le pidió que se buscara y de estar incluida, pasar a la oficina del Tesorero quien dijo que le habían ordenado sacarla de la nómina.

"Me dijo y 'no te voy a pagar esta quincena y te voy a pedir que ya no vengas a trabajar' incluso le dije, porque yo estaba adscrita a la unidad de Transparencia, le dije y todo lo que tengo a quien se lo doy y me dice 'no sé quién esté de encargado, pero ya tu ve".

Recordó que el Tesorero supuestamente le dijo que únicamente le correspondían tres meses de pago y aunque pidió una liquidación, se negaron a entregársela. Al acudir con el presidente Federico "N", fue atendida por Gradiel Medardo, su secretario particular quien se negó a darle una cita con el presidente y le pidió que demandara si estaba inconforme.

"Esas personas ahorita se están postulando como consejeros estatales del partido Acción Nacional y uno de los pilares del humanismo del PAN es que tú no puedes desarrollar tu vida en detrimento de alguien más, ellos viven plácidamente a costa de correr a trabajadores como yo, yo nunca he tenido un cargo público, siempre me han visto trabajando, soy panista y nunca he aspirado a un cargo".

¿Cuántas personas fueron despedidas en total?

Tras ser despedida, el 14 de febrero de este año, recurrió al Centro Estatal de Conciliación donde ha acudido a cerca de 10 citas a las que no ha acudido nadie del PAN. Refirió que en total, con ella, fueron despedidas cerca de 60 personas.

"Yo estoy llegando mi caso limpio, no quiero que se caiga en confusiones de que yo quiero algo, no. Solo quiero que me paguen, soy una persona que tiene que pagar agua, luz como todos. Yo no como aire".

Aunado a ello, acusó que presuntamente el diputado Enrique "N" que, dijo, lidera el equipo de quienes están en el Comité Directivo Estatal, le hizo comentarios sobre la forma en que debía vestirse y le pidió no usar ropa ajustada, de ahí que la denuncia sea también por acoso sexual.