Familias sufren por surtir la despensa básica, asegura empresario

La situación de carestía sigue impactando la economía de los veracruzanos. La realidad es que cada quincena un gran número sufren para sufragar lo necesario para adquirir los alimentos de la canasta básica, explica el empresario Jesús Castañeda Nevares, presidente de Empresas SOS, AC.

Lamenta que en Veracruz y el país, en general, sigue creciendo el número de pobres, esto aun cuando se hable de que hay una recuperación en la generación de empleos, la verdad es que son cifras que son resultados de “otros datos”, porque a nivel empresarial no se percibe así, dijo.

¿Cómo se mide la economía del país?

Indica que el tema de la actividad económica en el país y, en Veracruz, tiene dos factores de medición, una son los números fríos que se reportan a través de mediciones específicas y, el otro es la percepción y que tiene que ver con la práctica diaria de miles de amas de casa que tienen que surtir la despensa de su hogar y que enfrentan el problema de la carestía y de la inflación.

Jesús Castañeda remarca que pese a que en los últimos trimestres México ha reflejado un crecimiento económico y una recuperación en varios indicadores, no significa que ya estamos bien, porque lo que representa es que se comienza a dar una recuperación.

Expone que Veracruz y el país enfrentaron situaciones financieras de severo desafío con el tema de la pandemia que se complicó con el asunto de que México no tuvo una política económica que contrarrestó adecuadamente el impacto negativo.

Resalta que no todos los países salieron delante de la misma manera y los impactos que padecieron tampoco fueron similares; “lo que es cierto es que México fue golpeado severamente y no se creció, más bien tuvimos un decrecimiento enorme y el que ahora tengamos una leve recuperación económica no significa que ya salimos, sino que simplemente estamos en una ruta de recuperación, pero todavía no se refleja a nivel de la canasta básica”.

Agrega que mientras no se dé una gran recuperación en el empleo, “no se mejorará”. Porque recuperarlo significa un regreso serio y constante a la situación económica que se tenía hasta hace unos años.

¿De qué depende la economía de Xalapa?

Tristemente, dijo, Veracruz en regiones como es Xalapa que no tiene una vocación económica propia, sino que depende de la economía motivada por el gobierno y cuando el gobierno asume políticas de austeridad o asigna las obras a empresas foráneas no impacta al empleo en lo local, no impacta al crecimiento económico y no impacta en el crecimiento local a nivel de los hogares.

Resalta que hay muchas cosas que hacer y aunque hoy se esté en condiciones de celebrar, lo mejor es buscar alternativas que permitan a Veracruz mejorar las condiciones económicas de sus habitantes, porque todavía falta mucho por hacer.