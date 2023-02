Fiscalía e IVM no usaron $2 millones para investigar feminicidios

La Fiscalía General del Estado (FGE) y el Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM) no utilizaron 2 millones 402 mil pesos destinados para abatir el rezago en las carpetas de investigación en los delitos de violación, feminicidio y homicidio doloso de mujeres y niñas, así como para prevenir la violencia contra las mujeres.



Mediante el oficio CONAVIM_UT/00023/2023, en respuesta a una solicitud de transparencia, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) evidenció que a pesar de que el Gobierno de Veracruz y la FGE han contado con apoyo financiero para desarrollar acciones que frenen la violencia contra las mujeres, las instancias responsables no ocupan el dinero y lo devuelven a la Federación.

¿Cuánto se asignó en ejercicio fiscal 2021?

Durante el ejercicio fiscal 2021, la Federación, a través de la Conavim, asignó a la entidad veracruzana un total de 12 millones 110 mil 076 pesos, como parte del subsidio destinado a las acciones de coadyuvancia para las declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en estados y municipios.

Las instancias responsables de ejercer estos recursos federales fueron: la Fiscalía General del Estado, la cual recibió un total de 4 millones 510 mil 076 pesos para el desarrollo de dos proyectos; al Instituto Veracruzano de las Mujeres le aprobaron 7 millones de pesos y el Instituto Municipal de las Mujeres de Xalapa (IMMX) recibió una aportación de 600 mil pesos.



Sin embargo, con excepción del Instituto Municipal de las Mujeres de Xalapa, la FGE y el IVM tuvieron que devolver a la Federación 2 millones 402 mil 679.06 pesos, debido a que “el subsidio no fue erogado en su totalidad”, según consta en las actas de cierre de los proyectos AVGM/VER/M2/FGEV/19, AVGM/VER/M3/FGEV/11 y AVGM/VER/M3/IVM/69.



Para el proyecto AVGM/VER/M2/FGEV/19, a cargo de la Fiscalía General del Estado, se observó que la ejecución del proyecto no inició conforme lo establecido en el convenio de coordinación “y a los procedimientos de selección y reclutamiento establecidos en la Normatividad de esta Fiscalía, por lo que el subsidio no fue erogado en su totalidad”.



El citado proyecto consistía en implementar un plan emergente para el acceso a la justicia “con acciones para abatir el rezago de las carpetas de investigación en los delitos de violación simple y equiparada, lesiones dolosas, abuso sexual, violencia contra la mujer, tentativa de feminicidio, feminicidio y homicidio doloso de mujeres y niñas.”



El recurso federal aprobado para este proyecto fue de 3 millones 390 mil 905 pesos, a lo que sumó una aportación estatal de 3 millones 428 mil 369.80 pesos, lo que representó un total de 6 millones 819 mil 274.80 pesos para trabajar en las carpetas de investigación iniciadas por diversos delitos de violencia contra las mujeres, correspondiente al periodo septiembre de 2019 a diciembre de 2020, en los municipios donde se encuentra decretada la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM).

Este proyecto suponía avanzar en la revisión de carpetas de investigación, hacer las diligencias correspondientes y presentar un informe del número de carpetas de investigación propuestas “para judicializarse o determinarse en el sentido que correspondan”.



Estas acciones incluyeron también las carpetas de investigación abiertas por denuncias sobre personas desaparecidas, lo que permitiría “dar atención especial a los casos de niñas, adolescentes y mujeres víctimas del delito de desaparición cometida por particulares y desaparición forzada”.



De acuerdo con el acta de cierre firmado el 14 de enero de 2022, por la fiscal general del Estado, Verónica Hernández Giádans; el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), José Luis Lima Franco y María del Rocío Villafuerte Martínez, coordinadora de la Alerta de Violencia de Género, la transferencia por los recursos no ejercidos fue por un importe de 1 millón 420 mil 469.91 pesos.



Para el proyecto AVGM/VER/M3/FGEV/11, la Conavim informó con oficio número CNPEVM/CAAEVF/035/2022, las líneas de captura para el reintegro de los rendimientos generados y los recursos no ejercidos. Con ello, la FGE reintegró a la Federación un importe de 432 mil 209.64 pesos.

Cabe mencionar que este proyecto estuvo enfocado en el diseño e implementación de un plan emergente para la atención, monitoreo y seguimiento a las mujeres y niñas indígenas y afromexicanas que viven violencia en la entidad veracruzana.

¿Cuánto devolvió a Federación el Instituto Veracruzano de las Mujeres?



Por su parte, el Instituto Veracruzano de las Mujeres devolvió 550 mil 000.42 de los recursos no ejercidos correspondiente al proyecto AVGM/VER/M3/IVM/69.

Este proyecto contó con un monto federal de 7 millones de pesos, para la implementación de un plan de emergencia para la atención, monitoreo y seguimiento a mujeres y niñas indígenas y afroamericanas, en las regiones del Totonacapan, las Altas Montañas, Huasteca Alta y y Huasteca Baja y Olmeca en la entidad veracruzana.



Según los convenios publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF), desde el ejercicio fiscal 2017 hasta el 2022, la Federación ha entregado un total de 36 millones 095 mil 069 pesos a la entidad veracruzana, para atención a las alertas de género y para acciones que promuevan la erradicación de la violencia contra las mujeres.



Las dos instancias estatales que han recibido más recursos por parte de la Conavim, entre 2017 y 2022, han sido la Fiscalía General del Estado, con un total de 15 millones 603 mil 069 pesos y la Secretaría de Gobierno, con 14 millones de pesos; le siguen el IVM, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas y el Instituto Municipal de las Mujeres de Xalapa.



Actualmente Veracruz cuenta con dos declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), una por feminicidio y otra por agravio comparado.



El 8 de julio de 2021, la Conavim admitió una nueva solicitud para la tercera declaratoria de alerta en el estado, por desaparición de mujeres y niñas.