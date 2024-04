Falso que Rocío Nahle haya comprado mansión en Boca del Río, dice gobernador

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez afirmó que es falsa la información de que la candidata a la gubernatura por la coalición "Sigamos haciendo historia en Veracruz" Rocío Nahle García haya adquirido una mansión en un fraccionamiento de lujo en Boca del Río por un monto superior a los 30 millones de pesos.

"La nota fue falsa, al cotejar lo que la nota decía y los documentos, pues resultado falso. Hablaban de que había adquirido una casa y el monto hasta de por cuánto y lo que se tiene acá, que no es así, eso es impreciso. Pero de todas maneras, al exhibir un documento, hicimos una indagación de qué había pasado ahí y ya supimos la fuente".

Al ser cuestionado sobre el caso y sin mencionar el nombre de la candidata, rechazó que la información publicada haya sido otorgada por el Registro Público de la Propiedad y dijo que esos señalamientos obedecen a la época electoral.

"No es del gobierno del estado ese documento, porque sacaron otro por un terreno y entonces empezaron a jugar con un documento que tenía ciertos datos y la nota falsa. Yo no puedo públicamente decir más, más que lo que nos consta, que fue falso lo que la nota decía, la adquisición. No voy a revelar eso, pero es falso que la candidata, la única mujer pues que va para la gubernatura en Veracruz, haya adquirido una casa por ese monto que decían, es falso".

Insistió en que "hay imprecisiones" en lo que se publicó en las notas periodísticas y que se trata de un "juego político".

"Tanto quienes hacen la nota como eso, por ejemplo, llegar a mentir de que adquirió una casa por un monto millonario y que resulte falso, que sea falso, pues ya te dice de la calidad de las notas periodísticas que están promoviendo con esa intención".

Al respecto señaló que la candidata incluso podría demandar por el daño que le hayan provocado con esas publicaciones.

"Son cuestiones que incluso la candidata puede demandar, por el daño que le hayan causado, por una mentira. Yo no le voy a hacer el favor a los que mintieron de aclararles por qué mintieron, lo saben bien, pero digo, es este contexto electoral y conste que tú lo preguntaste".

Agregó que ahora la gente sabe perfectamente quién tiene propiedades incluso en el extranjero y ya no se le puede engañar.

"La gente sabe perfectamente quién tiene propiedades inexplicablemente adquiridas, a la gente ya no la engañan, imagínense tener casas en Miami, yo la verdad no conozco Estados Unidos, pero imagino que las playas deben ser muy bonitas, eso no se ve en la playa de Boca del Río, aunque pasees a tu perrito ahí, eso no se ve", dijo haciendo alusión a la fotografía de redes sociales del ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares paseando a su perro en playa.