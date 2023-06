Defunciones de las últimas horas podrían asociarse a golpes de calor

Veracruz, Ver.- Derivado de las altas temperaturas que se vienen registrando en las últimas semanas en el país, se reporta un ligero incremento en los servicios funerarios por sospecha de muertes por golpe de calor, reporta Rubén Darío Olivares Posadas, propietario de una agencia funeraria del puerto de Veracruz.

Señala que, por comentarios de los familiares, las víctimas presentaban posibles síntomas de golpe de calor. Aunque deja claro que en los certificados de defunción no establecen golpe de calor como causa de muerte, sino infarto o paro cardiorespiratorio.

Te puede interesar: Desolación total en río Consolapa; solo hay piedras y hojarazca

¿Por qué se habla que el calor influye en muertes?

Local ¿Cómo evitar golpes de calor? Escuadrón Nacional de Rescate te da recomendaciones

"Bueno, solamente es un rumor, en un certificado de defunción no pueden poner como causa de muerte: golpe de calor, pero de acuerdo con el antecedente que traen de acuerdo con los familiares o las personas que estuvieron en las últimas instancias con el fallecido, dicen que se quejaba del calor, que tenía la cara muy caliente, que se sentía muy acalorado, que no sentía otro síntoma, simplemente se sentía muy, muy acalorado. Después de un tiempo lo llevan al hospital y fallece, siendo el único síntoma que tenía mucho mucho calor".

“Pero hay que aclarar que en un certificado no ponen por golpe de calor, propiamente, lo manejan como infarto, paro cardiorespiratorio”, refiere.

El empresario funerario señala que por tal motivo ha atendido cerca de seis a siete defunciones de dos semanas a la fecha.

“Unos seis a siete eventos sospechosos porque el comentario de los familiares coinciden y esto ha sido en un par de semanas que han coincidido con la ola de calor”, revela.

De ahí que no descarta que esos fallecimientos estén relacionados con la ola de calor que azota al país, pues hizo ver que muchas personas por la necesidad de salir a laborar o generar ingresos tienen que estar expuestos a los rayos del sol por varias horas y en otros casos por no tener recursos no pueden contar con aire acondicionado en sus casas, teniendo que soportar las altas temperaturas que se han venido registrando.

¿Cuáles son las recomendaciones para evitar golpes de calor?

Las intensas temperaturas que azotan la entidad han causado la muerte de algunas personas en las ciudades de Veracruz, Coatzacoalcos, Acayucan y Texistepec, por lo que el director del Escuadrón Nacional de Rescate (ENR), Vicente Leyva de la Cruz, recomienda no exponerse a los rayos del sol por mucho tiempo.

Lee más: Cortes de luz se extienden a escuelas en distintos municipios de Veracruz

Además, otro punto muy importante que los xalapeños deben tener en cuenta es la hidratación, pues las altas temperaturas han causado decesos, dice el experto en primeros auxilios con más de 40 años de servicio.

“Gracias a Dios a la fecha en Xalapa no hay reporte de golpes de calor en las personas como en otros lados, por lo que la recomendación a la gente es que tomen mucho líquido y no se expongan a los rayos del sol por mucho tiempo, además, otro punto importante, es estar al tanto de la familia, por eso deberán tener constante comunicación”, expresó.

Local Exigen a CFE reparar transformador; tienen más de cinco días sin energía eléctrica

Además, le dice a las xalapeños que tienen mascotas que no las dejen en las azoteas, pues también están expuestas a los golpes de calor. También pide cuidar a los niños y adultos mayores para evitar tragedias.

Expresó que hasta el momento no han atendido eventos de esta situación en personas, “no hemos tenido significativamente algo relevante, sí hemos atendido situaciones, pero no directamente con lo del calor, hasta el momento directamente no”, expresó.

Es por eso que remarcó que: “La situación más importante que debemos tener en cuenta ahorita es tomar mucha agua, y tratar de no estar expuestos a los rayos del sol muy frecuentemente o por mucho tiempo”, indicó.

Y agregó: “Porque ahorita con la temperatura a la que no estamos acostumbrados y el reflejo que está dando, precisamente nos está causando malestar y las personas sientan la temperatura muy elevada, por eso repito, la hidratación es lo más vital y no estar expuestos por mucho tiempo”.

Aunque su estación, que se encuentra en la avenida Ruiz Cortínes, casi esquina con Odontólogos está conectada con la central de Emergencia 911, proporciona los siguientes números directos para solicitar apoyo, son: 2281463164 o 2281066113.

Vuelve a leer: Calor no para… y estas escuelas y colonias de Xalapa no tienen agua

“En estos números pueden llamarnos directamente y nosotros responderemos como el Escuadrón Nacional de Rescate (ERN), como lo hemos hecho varios años; en mi caso tengo 42 al servicio de la ciudadanía”, concluyó. (Con información de Luis Hernández)