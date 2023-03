¿Habrá denuncia colectiva por acoso contra funcionario porteño?

Veracruz, ver.- El Instituto Municipal de la Mujer ya brinda acompañamiento a la joven que denunció a través de redes sociales haber sido víctima de supuesto acoso y violación por parte del regidor sexto del Ayuntamiento de Veracruz, Sebastián N.

Sin embargo, a decir de la regidora porteña con la comisión de Equidad, Belén Palmeros Exsome, en total son ocho mujeres que denuncian haber sido víctimas del edil y que ya les brindan asesoramiento.

¿Habrá denuncia colectiva contra funcionario?

Sin precisar cuántas jóvenes, afirma que la mayoría está dispuesta a denunciar, pero lo harán de manera colectiva. Deja claro que no se trata de una cuestión política sino de señalamientos serios de violencia de género que tienen que ser investigados.

“Aquí no importa si él es de tal partido político, aquí el tema es que ningún funcionario público tiene que ejercer funciones en este tipo de situaciones. No es cuestión de partidos, aquí es una cuestión de que no es posible que podamos tener agresor como tampoco debe haber agresores de candidatos, entonces nosotros como Ayuntamiento y en mi caso como integrante de la comisión de equidad estamos obligadas a atender a todas las víctimas sin importar quien sea”, declara.

Belem Palmeros pidió a su compañero de cabildo que se separe del cargo, mientras se realizan las investigaciones, pues lo justo es que haya igualdad de condiciones.

“Él ahorita está en una situación de poder y más el que está ahorita siendo acusado. Yo no soy quien para decir si es culpable o inocente eso lo dirá las instancias correspondiente, pero en mi posición de feminista es decirle que por ética pida licencia al cargo”, dice.

Palmeros Exsome aclara que ni la alcaldesa ni el cabildo de Veracruz está facultado para remover a Sebastián del cargo. Pero sí las víctimas lo consideran pertinente podrían solicitar la petición ante el Congreso del Estado.