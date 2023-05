¡Más anomalías en el HAEV! Enfermera denuncia que exigen su renuncia voluntaria

Veracruz, Ver.- Bajo presuntas amenazas directivos del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz (HAEV) pretenden hacer renunciar voluntariamente a enfermera que se ha desempeñado dentro del nosocomio en los últimos 10 meses.

¿Cómo ocurrió la presunta presión hacia la enfermera del HAEV?

En entrevista Alexia Naomi Santos García, enfermera de dicha clínica, revela que este jueves fue notificada por la directora administrativa y la jefa del área de Hepatitis que debía abandonar su trabajo y le exigieron firmar un documento de renuncia voluntaria.

Aclara que se negó rotundamente, porque los últimos 10 meses ha trabajado muy duro para ocupar una plaza en el hospital, ya que actualmente es personal de contrato sin el respaldo de ningún sindicato.

“Vengo a presentar una demanda pública porque el día de ayer (jueves) se me hizo entrega de un oficio de renuncia del hospital, desconozco el por qué Recursos Humanos me llamó, no he faltado, no he incumplido, no tengo acta la cual ampare dicha renuncie, me negué a firmar y pido el apoyo por este despido injustificado”, expresa.

Asegura que esta acción es orquestada por la administradora del Hospital y de la encargada del área de Hepatitis a quienes señala como responsables de presuntas irregularidades que se presentan dentro del hospital.

“La renuncia corre a raíz de la administradora Marcela y la doctora Teresa, creo que no le caigo bien a la doctora, hemos tenido muchos problemas, estuve con ella en el área de Hepatitis y le pidió a la administradora mi cabeza, estas personas han amenazado al personal con sus políticas, siempre dice que tiene conocidos en el gobierno y en el Penalito, si me veo intimidada, pero también pide que el gobernador y el presidente volteen a ver lo que está pasando en el hospital”, expone.

La enfermera pide la intervención del gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez y del titular de la Secretaría de Salud para defender su puesto dentro de la clínica hospitalaria ya que de su trabajo dependen una madre soltera.

La entrevistada, originaria de Tuxtepec Oaxaca, explica que llegó al HAEV luego de mandar su curriculum vitae y que ha trabajado arduamente para ganarse una plaza por lo que considera injusto que pretendan hacerla renunciar sin argumentos válidos.