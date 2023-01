Obra de iglesia satánica fomenta libertad de culto: brujo mayor

El brujo mayor de Catemaco, Enrique Marthen Berdón, señaló que aunque algunas personas estén en contra de la conclusión y puesta en marcha del templo satánico en este municipio se debe respetar la libertad de culto.

"Tenemos libertad de culto y no estamos promoviendo ni la violencia, ni el odio, ni nada al respecto, en las plataformas hay cosas más agresivas y el gobierno no se da cuenta de eso o no se quiere dar cuenta y no hace nada al respecto", dijo.

En defensa de este espacio, que inició su construcción desde el 2019, aseguró que ahí acudirá quien lo desee de manera voluntaria, pues a ninguna persona se le obliga a presentarse en dicho sitio.

El viernes pasado organizaciones de la sociedad civil presentaron ante la Secretaría de Gobernación un documento acompañado de más de 26 mil firmas para pedir a las autoridades evitar la construcción de este espacio.

En entrevista, Adriana Franco Sampayo, representante de Misión Rescate México, misión Xalapa; explicó que la recolección de las firmas se hizo a través de la plataforma CitizenGo, desde hace algunos meses, a fin de detener la construcción que se está realizando en Catemaco. "Es un templo satánico en la colonia El Paraíso, muy alejado de la ciudad y lo que se pretende es parar la construcción, porque sabemos que es algo dañino para la sociedad", expuso.

Al respecto, el brujo mayor indicó que a la fecha se considera que no será posible que el espacio sea abierto al público, "no dio tiempo de construirla porque es a base de donaciones y se va poco a poco, lo que se está avanzando es la pared de atrás para que lo que se haga el primer viernes pueda ser ahí. Ven a Lucifer como un adversario que le está quitando adeptos a la religión, para mí ese es el verdadero fin de las religiones, así como en su momento fue la santa muerte", expuso.

En su opinión, quienes recolectaron las firmas para evitar la construcción del templo "están mal porque a ellos nadie les dice que están haciendo cosas incorrectas, ellos creen en Dios, estoy de acuerdo, yo también creo en un ser todopoderoso que, en su momento, tiene cierta jerarquía, ni el Papa ha visto a Dios, ni la gente que dice que habla con el diablo está en lo cierto".

Consideró que no se tiene posibilidad de frenar la obra porque se encuentra en un espacio lejano a la población y no afecta a nadie. "No está a la luz pública, yo tengo una sociedad civil en la que entran todo tipo de creencias, que sigan recabando firmas porque para mí sólo van a perder el tiempo", comentó.