Impiden paso al albergue La Roca; van dos meses sin poder atender a perros y gatos

Veracruz, Ver.-Norma Cortina, presidenta del albergue La Roca, hizo un llamado urgente a las autoridades para que aplique la ley, esto luego de que le fuera cerrado el acceso al terreno del albergue, impidiéndole alimentar, asear y curar a los más de 300 animalitos que ahí son resguardados.

¿Por qué no pueden pasar al albergue La Roca en Veracruz?

Explica que el propietario del terreno adjunto no los deja pasar, es decir que está impidiendo el "paso de servidumbre" que por ley le corresponde.

Platica que hace dos meses le pagaba una renta para poder pasar, pero ya bloqueo el acceso y ahora le exige que compre el terreno por la cantidad de 264 mil pesos, recurso con el que no cuenta; además que es ilegal.

“Desde hace dos meses no podemos entrar al albergue, resultan que los vecinos de la izquierda y la derecha que es donde ingresaban se murieron, entonces ahora no nos dejan pasar. El vecino de la izquierda que es el que le corresponde dejarnos pasar, al morirse su abuelito dice que me quiere vender la entrada en 264 mil pesos, yo le explique que ni tenía el dinero ni me podía endeudar porque es un derecho de paso y es algo legal, así como son las vecindades o cualquier lugar del campo debe tener un derecho a salir el famoso paso de servidumbre o derecho de paso”.

Señala que ya recurrió al ayuntamiento de Medellín y este buscó arreglar por la vía de conciliación, sin embargo el propietario ha hecho caso omiso a las notificaciones que se le ha hecho.

¿Hace cuánto tiempo no se ha podido pasar al albergue La Roca en Veracruz?

Mientras tanto ya se cumplieron dos meses que no ha podido entrar al albergue y con ello no se ha podido brindar los cuidados básicos que requieren los animalitos albergados en ese lugar, pues el propietario del terreno adyacente cercó con alambre de púas.

Se dice desesperada porque también tiene animalitos enfermos que se tienen que atender y no pueden entrar los veterinarios a darles seguimiento. Los colaboradores de la asociación protectora realizan una serie de peripecias para poder llegar al albergue y alimentar a los animalitos.

“Están ingresando por debajo de una malla y las croquetas por encima de la malla para poder acceder al albergue, son trabajadores que viven ahí, y es una situación muy fea que tengan que arrastrarse por una malla cuando existe el derecho de paso que en la ley esta, pero este señor no entiende esto y lo que estoy haciendo es publicar el problema”.

¿Cuántos animales resguarde el albergue La Roca en Veracruz?

Recuerda que el albergue de La Roca resguarda a más de 300 animalitos entre perros y gatos y este se encuentra entre Paso del Toro y Medellín, entre el río Cotaxtla, atrás de la casa ejidal y una capilla amarilla, 400 metros adentro.

La activista refiere que al bloquearles al paso al albergue les genera múltiples problemas, pues ni pueden alimentar y curar a los animalitos y tampoco pueden acudir posibles adoptantes.

“Me quieren adoptar animales no se puede, quiere ir algún gripo de estudiantes a ser su trabajo escolar no se puede. Hay animales enfermos no se puede, o sea todo es problema por el derecho de paso y ya tengo dos meses, ya estoy desesperada porque la situación no se arregla”, expresó.

¿Qué es el "paso de servidumbre"?

Cabe hacer mención que la servidumbre de paso es un derecho real que restringe la propiedad de una propiedad, llamada predio sirviente, para permitir la entrada o salida desde otra propiedad contigua, llamada predio dominante. Se recurre a este derecho de paso cuando la única forma de acceder a una propiedad es a través de otra.