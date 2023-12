“Simplista”, responde Pepe Yunes a cuestionamientos de Cuitláhuac García

Al asegurar que él sí pasa el tamiz de la corrupción, el aspirante del PRI a la gubernatura de Veracruz, José Francisco Yunes Zorrilla respondió al cuestionamiento público que le hizo el gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, sobre el destino de maletas llenas de dinero que presuntamente se destinaron a campañas electorales durante la administración del exmandatario Javier "N".

En conferencia de prensa, la cual compartió con el exdirigente estatal del PAN, Joaquín Guzmán Avilés, el priísta afirmó que su trayectoria como político lo avala y calificó de “simplista” el cuestionamiento del mandatario estatal.

“Después de haber gestionado miles de millones de pesos para Veracruz, después de haber administrado al gobierno de Perote, aquí lo relevante, el gran ejercicio es quién puede pasar la prueba del tamiz de la corrupción y yo puedo decir que sí, en cualquier momento, en cualquier responsabilidad y de lo que se trate”, dijo.

Refirió que habrá dos opciones rumbo a las elecciones de 2024 y se debe determinar cuál de ellas pasa el tamiz de la corrupción.

“El tema de abatir la corrupción está presente, no la corrupción de los de un color o de otro color, la corrupción que sigue lastimando el tiempo presente al aparato productivo de la entidad y que en los últimos cinco años se ha magnificado”, comentó.

Indicó que la corrupción en la entidad no ha disminuido, sino que, por el contrario, aumentó en la extracción de riqueza “de los constructores que tienen que dar para que les den una obra, de los proveedores que tienen que dar para que les paguen lo que ya proveyeron, de quienes desde el poder están utilizando factureras o empresas fachadas para tratar de extraer de la obra pública y las acciones privadas una ganancia indebida, eso es corrupción”.

“Es un hilo conductor en el día a día de un Veracruz que no lo merece y es lo que vamos a combatir y erradicar desde el primer minuto del 1 de diciembre del siguiente año”, destacó.

El priísta afirmó que su trayectoria como político lo avala y calificó de “simplista” el cuestionamiento del mandatario estatal | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Destacó que esperará la convocatoria del PAN, en el contexto de la alianza que ya se acordó a nivel nacional, para poder participar internamente, dentro de las reglas que emita el partido para ser candidato del albiazul.

“Yo simplemente he recibido expresiones de apoyo, que mucho me honran y me comprometen de parte de las distintas corrientes de Acción Nacional en el estado, de las más visibles, estaremos aceptando la convocatoria del partido, que ya aceptó ir en alianza. Yo me inscribo el 30 de diciembre en el PRI como me inscribiré cuando saque la convocatoria el PAN".

Puntualizó que se tiene la convocatoria abierta para que puedan participar todas personas interesadas en el desarrollo del estado.

Hizo un llamado a todos los actores políticos para unificar el frente que permita recuperar las condiciones de la entidad.

“Vamos a dar soluciones a los problemas y generar resultados, con el apoyo de todos vamos por la gubernatura para recobrar a Veracruz y generar las condiciones que mejoren la calidad de vida de la gente, tenemos el compromiso de garantizar la seguridad, por generar condiciones de empleo que en cinco años esta entidad no ha sido capaz de generar, lograr mejora en temas de derechos fundamentales”, expuso.

Manifestó que se deben impulsar las acciones que suman y no aquellas que históricamente han separado a los partidos políticos.

Finalmente, aseguró que no tendrá medidas de seguridad especiales o específicas para poder realizar su campaña, pese a que en Veracruz este tema no ha sido una prioridad.

“El tema de inseguridad lastima a todos los veracruzanos, habría que esforzarse desde el gobierno a darle seguridad a los 8 millones de veracruzanos que viven en el estado y no sólo a los candidatos, a mí no me verán ni en un coche blindado, ni en medio de medidas de seguridad, el boleto nos lo estamos jugando todos y un gobierno que no es capaz de brindar seguridad a sus habitantes fracasó y en Veracruz existe ese fracaso”, agregó.