"Le deseo suerte y que Dios la ayude", Ricardo Monreal sobre Rocío Nahle

Veracruz, Ver.- “A Rocío Nahle le deseo suerte y que Dios la ayude porque un zacatecano no puede desearle mala suerte a una jarocha”, expresa el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, Ricardo Monreal Ávila a la secretaría de Energía en su aspiración a la gubernatura de Veracruz.

En entrevista previo a reunirse con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial, el morenista aseguró que guarda mucho respeto hacía la familia de Nahle García.

Aunque no definió si apoyaría o no su posible candidatura, pidió que Dios la ayude.

“Le deseo suerte que Dios la ayude porque además un zacatecano no puede desearle mala suerte a una jarocha.. ya cumplió su requisito de residencia y yo le tengo respeto a su familia, quise mucho a su papá, y a su mamá la quiero mucho, a sus hermanos y a ella, a ella también, la respeto, le tengo afecto”, expone.

Aclara que Rocío Nahle nació en Zacatecas, pero su vida la ha hecho en Veracruz por lo que todos la consideran “jarocha” y una fuerte aliada del Presidente de la República.

“Ella nació aya pero su vida la ha hecho aquí, desde hace mucho tiempo la consideramos que nació en Zacatecas pero no la reclamamos que vaya sino que se quede aquí en Veracruz porque ha hecho buen trabajo a nivel nacional”, insiste.

¿Qué opina Ricardo Monreal sobre las posibles aspirantes al gobierno de Veracruz?

Llama a los posibles aspirantes al gobierno de Veracruz a no actuar con arrogancia sino tener humildad porque en su consideración este es un estado que define su carácter.

“Con arrogancia nadie en Morena, no va ser fácil la elección de Morena, veo que Veracruz ha sido un estado que define el carácter nacional y yo diría que no actúen con soberbia o arrogancia sino con humildad porque Veracruz se cuece aparte y diría que habrá contienda no fácil, es lo que yo pienso”, comenta.

Ricardo Monreal Ávila durante su visita a Veracruz | Foto: Raúl Solis | Diario de Xalapa Ricardo Monreal Ávila aclaró que Rocío Nahle nació en Zacatecas, pero su vida la ha hecho en Veracruz | Foto: Raúl Solis | Diario de Xalapa Llamó a los posibles aspirantes al gobierno de Veracruz a no actuar con arrogancia | Foto: Raúl Solis | Diario de Xalapa

También pide que no haya divisiones ni fracturas al interior de Morena para asegurar la continuidad del partido.