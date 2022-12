Con la tradicional Rama, jubilados recuerdan agresión que sufrieron en 2015

Decenas de jubilados cantaron la tradicional rama como protesta frente al Palacio de Gobierno para exigir justicia a siete años del violento desalojo que sufrieron el 23 de diciembre de 2015, cuando se manifestaban para exigir el pago del aguinaldo y su pensión en el gobierno de Javier "N".

Fueron integrantes de la Coalición de Pensionistas Independientes del Estado de Veracruz (Copipev), quienes exigieron a las autoridades justicia.

Con una modificación a la letra de la canción, incluyeron consignas en espera de que la Fiscalía General del Estado (FGE) castigue a los responsables de las agresiones de las que fueron víctimas.

“Naranjas y limas, limas y limones, estos jubilados exigen pensiones. Hicieron disculpas, pero les precisamos que se nos respete ese derecho humano. Naranjas y limas, limas y limones la seguridad social necesaria es elemental en la existencia humana”, fue parte de la letra con la que recordaron que no han olvidado las agresiones sufridas.

Recordaron que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió en el 2019 una recomendación por dicho desalojo violento; sin embargo, el gobierno del Estado únicamente ofreció una disculpa pública sin que a la fecha haya castigo para los responsables de la agresión.

¿Cómo ocurrió la agresión en contra de los jubilados en Xalapa?

Recordaron que el día de la agresión el entonces secretario de Gobierno, Flavino, dio la instrucción al extitular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Arturo, para que los jubilados y pensionados que protestaban y cerraban la calle Juan de la Luz Enríquez fueran desalojados, por lo que los elementos policiales usaron la fuerza pública para obligarlos a retirarse.

“Flavino ordenó a un destacamento de policía golpear a los jubilados que exigíamos el pago de nuestro aguinaldo y de nuestra pensión. Hubo una recomendación amplia, precisa, clara para que se tomaran cartas en el asunto y para que los culpables asumieran las consecuencias, pero no ha habido ninguna respuesta, seguimos esperando justifica, por eso hoy venimos a recordarles que no hemos olvidado ni olvidaremos ese día", expusieron.

Jubilados advierten que el gobierno del Estado únicamente ofreció una disculpa pública sin que a la fecha haya castigo para los responsables | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Destacaron que, además, en el 2016 se presentó una denuncia penal contra los integrantes del Consejo Directivo del Instituto de Pensiones del Estado (IPE) por el saqueo de más de 7 mil millones de pesos de la Reserva Técnica.

"Esta denuncia tampoco ha procedido, seguimos esperando respuestas, resultados, no se ha procedido contra los presuntos responsables del desfalco financiero que ha entorpecido el funcionamiento del IPE, pero nosotros no olvidamos, seguiremos recordando que la justicia no ha llegado", manifestaron.