Las discapacidades hacen que uno sea mejor, expresa joven

Córdoba, Ver.- La inclusión respecto a las personas con alguna discapacidad sigue siendo una lucha constante, por ello Víctor de la Cruz Ángeles, fundador del Proyecto Pcd (personas con discapacidad) con Sentidos busca a través de cursos, pláticas y programas mostrar este tema a las personas, así como solicitar apoyos económicos para llevar este proyecto a otro nivel y seguir brindando ayuda no solo en el Estado sino a por toda la República Mexicana.

Víctor, perdió la vista hace aproximadamente 25 años debido a unos tumores que poco a poco fueron afectándole, en su momento tenia miedo, coraje y tristeza pues no entendía por qué le había pasado eso, sin embargo, con los años su ambición de ayudar así como de ser víctima de la discriminación busco hacer un proyecto que ahora se ha vuelto una suma de talentos con personas invidentes así como personas sin discapacidad.

“Yo creo que la discapacidad es bonita pues aprendes a disfrutar y hacer las cosas de forma correcta, te esfuerzas más para hacer tus actividades, es un trampolín para crecer, con las personas que crecí están muertos, o en la cárcel o sumido en las drogas, yo me quede ciego por algo y ahora entendí que la perdí para enseñarle a los demás, puedes tener familia, hijos, estudiar una carrera, hacer deporte, te limitas tu y las barreras sociales”.

Esta organización da capacitaciones a maestros y público en general así como a las empresas y sectores de gobierno pues están conscientes que aunque la inclusión vaya siendo cambiante, esta es lenta y hace falta que las personas con alguna discapacidad sean incluidos en la sociedad y actividades varias que bien pueden desarrollar.

Charlas educativas, turismo inclusivo, gestión de materiales para personas ciegas, clases en línea y terapias educativas para padres y menores que por cierta situación quedaron ciegos o tienen esta condición de nacimiento les dan terapias psicológicas, pues saben puede ser un shock emocional para los menores.

“Recuerdo he trabajado con mi primer paciente que ahora es un gran amigo, Diego, luego he ido ayudando a más niños que me han confesado se han intentado quitar la vida a causa de la ceguera, pero yo les explico que somos extraordinarios e importantes”.

Foto: Jaime Ramírez | El Sol de Córdoba

Víctor dijo que tristemente ha podido sentir que los ven como objetos y no como personas y ellos tiene mucha capacidad él es prueba de ello, puede realizar fotografía profesional, entrenamiento con chacos, andar en bicicleta, montar un caballo y realizar otras actividades deportivas, así como una amiga de él originaria de Estados Unidos que ahora es una Astrofísica.

Él pide a la población que los entiendan, que interactúen con ellos y que las personas poco a poco se vayan preparando en temas de inclusión como el aprendizaje del sistema braille y la lengua de señas.

Pcd Con Sentidos es una organización sin fines de lucro que ha estado brindando a apoyo a personas con ceguera o déficit visual por ello hace un llamado a las autoridades a que se sumen a su proyecto sabe que si se unen más personas y mentes la inclusión puede darse más rápido y con ello los cambios de pensamiento hacia las personas con alguna discapacidad.

Víctor, tiene a su buen amigo Friday un perro como dice él un Chihuahua cabeza de Labrador, un gran amigo peludo, juguetón, dedicado a su trabajo y a cuidarle la vida pues comentó le ha salvado de ser atropellado, de caer en un malecón en los Cabos San Lucas hace aproximadamente 20 días y de caer a las vías del metro en la ciudad de México de donde él es originario.

Friday es un perro guía entrenado 100 por ciento para apoyo de las personas con discapacidad, en su caso este amigo de cuatro patas fue entrenado en Rochester (Nueva York), Estados Unidos, fue sometido a terapias, entrenamientos y cierto estrés que le generó ser ahora el perro adecuado para Víctor, “el es como yo pero en perro, ambos somos juguetones, pesados, altos, nos llevamos bien, cuando Friday tiene el arnés sabe que está laborando, pero cuando se lo quitó su actitud cambia y se vuelve un perro fiel que sigue a mi lado”.

Con una inversión de más de 800 mil pesos en entrenamiento, este perro guía no se salva de la discriminación, pues en hoteles, restaurantes, bancos, autobuses, aeropuertos, tiendas departamentales es visto como una mascota, cuando en realidad tiene su entrenamiento que le avala con un perro guía.

Foto: Jaime Ramírez | El Sol de Córdoba

“Si le marco las señas él me entiende, te enseña a esquivar escaleras, puertas, personas, se detiene cuando hay obstáculos, hay una prueba donde pasa un carro a toda velocidad y se para frente de ti, en la ciudad de México, me ha salvado de ser atropellado”.

Entrenado para saber si su amo está bien, tomar acciones como pedir ayuda, cuidarlo de cruzar la calle cuando un carro venga a velocidad rápida, saber cuando hay o no banquetas, la situación con los perros guía es constante, pues así como “Friday” existen más perros que les es negado el acceso a lugares públicos, pues hace falta en la mente del prójimo la inclusión también para con las mascotas.

El fundador de esta organización, busca hacer crecer su proyecto pero también seguir ayudando por ello, ¿conoces a alguien que requiere de una ayuda psicológica o en temas de educación? Puedes contactarlos a través de su página de Facebook Pcd Con Sentidos o bien a los teléfonos 55-17-85-77-84 o al 933-106-11-26.