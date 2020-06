Las tarifas de CFE son un terror económico: Ricardo Ahued

La parte económica es una pandemia igual de poderosa y destructiva que el Covid-19, por lo que desde el gobierno se debe ser sensible al terror económico que se imprime al pueblo a través de las altas tarifas de electricidad en Veracruz, dijo el senador Ricardo Ahued Bardahuil.

Agregó que no se ha dimensionado la problemática social y económica, puesto que está parado el 70% de la actividad económica del país.

Ahued señaló que mucha gente se le ha acercado para buscar su ayuda en cuanto a los altos cobros de energía eléctrica en esta época de calor, como durante la contingencia.

Será a partir del día primero de junio que entre como integrante del Senado de la República nuevamente y desde ahí retomará la exigencia de los veracruzanos para lograr tarifas homologadas como lo hicieron Yucatán y Tabasco. “Pueden confiar que tienen una voz en el Senado que no se calla”.

Si bien tiene limitaciones porque es un tema que depende del área central, se ha invitado a la gente para verificar si hay irregularidad en los cobros, para lo cual se ha contado con la disposición de la Comisión Federal de Electricidad.

Veracruz produce de 3 a 5% de energía en Laguna Verde, sin embargo, en esa franja las tarifas son más altas, por lo que se requiere una reclasificación de tarifas de acuerdo con las temperaturas. Asimismo, se requiere de programas de fotoceldas para resolver la problemática.

Si bien la solución no está en manos del senador, sí se debe dar respuesta a la gente y luchar por las causas justas y en el caso de personas que pretendan aprovechar la coyuntura se les irá depurando, dijo.

Es momento de ser solidarios, el gobierno, los que hacen política y los gobernados. No es cosa menor la pandemia y lo que se viene después es más difícil, por lo que hay que ser solidarios con la preocupación económica que es otra pandemia igual de poderosa y destructiva que el Covid-19, para quienes no tienen empleo y no les alcanza para pagar la luz o la comida.

No se ha dimensionado la problemática social y económica, puesto que está parado el 70% de la actividad productiva del país, por lo cual no se puede culpar a nadie, sino que ha sido para guardar la salud de los ciudadanos. Sin embargo, sí se debe ser solidarios porque ha crecido el desempleo, disminuido la actividad económica y el autoempleo está en niveles críticos, se habla de que las cifras que se registran son cercanas a la depresión de 1932.

Puntualizó que no caben las ambiciones personales ni políticas, pues eso sería perverso, ya que esta pandemia y la situación económica rebasarán los odios y las confrontaciones políticas. No se sostendrá la política si no se tiene un pueblo en paz, máxime ahora cuando el deterioro de la credibilidad de la gente en los partidos está por los suelos. Hoy es cuando se va a demandar que se tenga menos pretensiones de ambición por el poder y más solidaridad y respeto por los seres humanos, enfatizó.

En cuanto a los recortes presupuestales que ha registrado el estado, el senador Ahued Barcahuil precisó que habrá recursos extraordinarios de un fondo de compensación para los estados. Habrá recursos para apoyar al estado y a algunos municipios, como ya lo anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque le parece correcto que todos los estados vayan ajustando sus pretensiones salariales, así como que no haya despilfarro y que los recursos se manejen con honestidad, pues es criminal la corrupción viendo las condiciones de miseria que hay en México. El ingreso fiscal se ha caído, el 70% de la actividad económica está detenida. Se aprobaron 6.1 billones para el presupuesto para ejercer este año con un precio del barril de petróleo de 49 dólares y con el dólar a 20 pesos en promedio, condiciones económicas que no se darán porque de ese 6.1, con esta crisis de paralización, el que sufrirá es el estado mexicano al que no alcanzará ese 6.1 y tendrá que modificar su presupuesto.

Además, indica Ahued Bardahuil, en mayo ya se vio la reducción de casi 30% en la recaudación de ISR, con un 3% por concepto ingresos de IEPS y un poco de IVA, pero en junio no habrá ingresos ni por ISR ni por IVA, lo que augura serios problemas.

Hay que hacer un proyecto regionalizado, detectar las regiones donde se perdieron los empleos para dar actividades por medio del presupuesto del estado para que puedan tener empleo temporal, sin contraponer las disposiciones de salud.

Señaló que México es fuerte, pero por el momento no se prevé cómo se reactivará si todavía no se sabe cuándo la pandemia dejará que se reactive la economía.

"No podrá haber una reactivación total hasta que no haya una vacuna o los medicamentos; puede ser parcial y hablar de ésta en una economía que ya venía registrando condiciones estresantes", concluyó el senador veracruzano.