Confirman casos de lepra en Jamapa; ¿cómo se detecta la enfermedad?

La Secretaría de Salud atendió cuatro casos de lepra en el municipio de Jamapa, pero ya todos recibieron el tratamiento médico y se les da el seguimiento correspondiente, confirma el presidente municipal de esa localidad, Víctor Morales Castro.

Explica que los casos se registraron hace tres meses y se registraron en un núcleo familiar. “Decir que hace tres meses la Jurisdicción Sanitaria solicitó a protección civil transportar a una persona con sospecha cuatro personas con sospecha de lepra y bueno fueron llevados, atendidos y diagnosticados y ellos ya se encuentran en sus casas”.

¿Existe riesgo de un brote de lepra en la entidad?

El primer caso se detectó en una persona, pero se ampliaron las pruebas a los demás integrantes de sus familias, confirmándose otros tres casos.

Se trató de habitantes pertenecientes a la cabecera municipal de Jamapa que dieron positivo a las pruebas, pero insistió que los cuatro pacientes ya se encuentran controlados por médicos de la Secretaría de Salud y no hay riesgo de un brote epidemiológico en aquella localidad.

“Es una sola familia viven en dos casas diferentes, tres viven en una sola casa y otra vive ahí junto del resto de los integrantes, está muy focalizado los casos. Son adultos mayores y vuelvo a repetir andan en la comunidad y están libres de la enfermedad”, dijo.

La primera autoridad municipal pide a la población no alarmarse, porque las personas no representan un foco de contagio. Aclara que se realizó un monitoreo en el municipio y no se detectaron más enfermos.

“Puedo decir que está bajo control, las personas andan bien y caminando, no representan un riesgo y ya está controlada esa enfermedad infecciosa, eso ya pasó como tres meses y bueno creo que apenas se soltó la información, no hay que alarmarse”.

“Sí decir que es una enfermedad contagiosa que puede ser por un estornudo, o por tos, se contamina por vía aérea y tener mucho cuidado que las paredes de las casas pues que no tengan manchas verdosas o rojizas porque ahí se puede refugiar la bacteria esa, decir que está bajo control y que es una alarma que ya pasó”, comenta.

El edil asegura que tras la detección de esos cuatro casos, no ha habido nuevos contagios ni casos sospechosos en aquella localidad hasta el momento. “Fue un asunto esporádico y no se tiene ninguna otra sospecha o síntoma”, confirma.

Víctor Morales no descarta que la noticia pueda generar algún tipo de psicosis en aquella localidad, sin embargo insiste que no hay que temer, Jamapa está limpio de casos de lepra.

De acuerdo con información de la Secretaría de Salud Federal, hasta la Semana Epidemiológica 31 de este 2023, en el estado de Veracruz no se reportan casos acumulados de lepra, mientras que en 2022 se contabilizaron 2.

La enfermedad en México presenta incidencia en 17 estados, de los cuales cinco representan la mayor carga de la enfermedad: Nuevo León, Michoacán, Jalisco, Sinaloa, Colima.

En 2022 solo se registraron 2 casos en la entidad de lepra | Foto: Raúl Solís/Diario de Xalapa

¿Cuáles son los síntomas de la lepra?

La lepra no es un padecimiento frecuente entre la población mexicana, sin embargo profesionales de la salud piden estar atentos a los síntomas de la misma.

Pues de acuerdo al médico veracruzano, Lorenzo Castañeda Pacheco es una enfermedad contagiosa, ocasionada por una bacteria y puede afectar a cualquier persona.

Contagiosa sí, como cualquier enfermedad pero que sea muy común hasta este momento no habido un repunte; sí de casos esporádicos

Este padecimiento se presenta en la piel en forma de manchas descoloridas o enrojecidas que al tocarlas están 'adormecidas', o nódulos que no duelen ni dan comezón. Puede salir una o varias en cualquier parte del cuerpo.

Se caracteriza por afectar principalmente la piel, los nervios periféricos, la mucosa de las vías respiratorias y los ojos. Se transmite principalmente a través del contacto prolongado y cercano con una persona infectada.

“Si estamos en contacto con gotitas de saliva, esta nos va a generar contacto con la bacteria y esto va a generar contacto con la bacteria, pero si nos damos cuenta hay muchas enfermedades que se transmiten por la saliva y hemos visto hoy en día que el cubrebocas ayuda bastante para poder evitar un sinfín de enfermedades”, comenta.

El galeno destaca que la lepra es curable, sin embargo lo importante es hacer conciencia que a los primeros síntomas acudan con el médico y no se autorecete. Pues una persona enferma sin tratamiento expulsa el microbio al respirar, hablar, o estornudar y las personas que viven con él por mucho tiempo se pueden contagiar.

El tratamiento con antibióticos es efectivo para controlar la enfermedad. El tratamiento dura entre seis y ocho meses, según el tipo de lepra.

“Tiene cura, se maneja a través de medicamentos antibióticos para poder tratar al paciente, normalmente esta enfermedad puede tener una duración de 6 a 8 meses. Ahora, lo que sí el único animalito que puede tener esta enfermedad es el armadillo, entonces hay que tener cuidado con la sintomatología. De hecho la lepra es una enfermedad que siempre ha existido y ha estado en nuestro entorno”, informa.

Cualquier médico está capacitado para diagnosticarla, pero también puede acudir con el especialista que en este caso podría ser con un dermatólogo.