Marihuana, contra artritis, autismo y cáncer de piel, aseguran estos médicos

Veracruz, Ver.- Con el cáñamo de la planta de marihuana se pueden crear productos medicinales capaces de atender diversas enfermedades desde Alzheimer, autismo, hemorroides, cáncer de piel, artritis, ansiedad, entre otras.

En entrevista los médicos, Carlos Freda Roiz y Arturo Mattiello Canales quienes se han especializado en la elaboración de este tipo de productos que ya se encuentran a la venta en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río afirman que no generan ningún tipo de adicción y por el contrario traen un beneficio en la salud de las personas.

Freda Roiz quien es el asesor médico de la empresa explica que el cáñamo o también conocido como CBD cannabidiol, es una sustancia química que se encuentra en la marihuana pero no contiene el tetrahidrocannabinol (THC) que es el ingrediente psicotrópico que se encuentra en la marihuana.

Dr. Carlos Freda Roiz / Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

“Es una auxiliar para muchas enfermedades no contiene marihuana en sí, el THC que es la sustancia activa de la marihuana no lo contiene, este es un producto que está hecho a base del cáñamo de la planta, es un producto que ya está autorizado en los Estados Unidos por la FDA y el producto que estamos utilizando está certificado ciento por ciento, nosotros ya tomamos el curso en Estados Unidos para poder manejar este producto estamos por sacar el diploma (..) son varios productos, manejamos gotas, gomitas, cremas y todo derivados del cáñamo”, detalla.

Afirma que él mismo es una prueba de la efectividad del producto ya que hace unos años tuvo un accidente que le provocó fuertes dolores en una pierna y a pesar de recibir terapia, su estado de salud no mejoró.

"Hace unos años tuve un accidente muy fuerte me volqué en mi carro y no hubo manera de que se me desinchara la pierna, estuve como año y medio con la pierna hinchada y a sugerencia del doctor Matiello empecé a usar los productos, estoy perfectamente bien, tengo fuerza en la pierna ya duermo bien porque eran unos dolores impresionantes por la pierna y puedo certificar que, si sirven”, señala.

En tanto, el médico Arturo Matiello Canales manifiesta que aunque no hay prohibición para la venta de estos productos, están a la espera de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cambie los reglamentos para que de esta forma, haya promoción de los productos.

Con esto, además de la promoción de los productos que ya están a la venta, se pretende establecer un consultorio para poder hacer revisiones previas a los pacientes.

También hay productos para mascotas que los calman sin generar adicciones / Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

Aclara que los productos son caros pero hay confianza de que con una nueva reglamentación, pueda haber mayor producción y abaratar el costo.

Por ahora los productos están hechos a base de cáñamo, pero en Estados Unidos ya se están haciendo estudios para agregar el 1 por ciento del THC en casos de pacientes con cáncer, tumores cerebrales y cuestiones más graves, a fin de reforzar la calidad del producto.

“Pero ese tipo de medicamentos los manejaría personas certificadas por la FDA de Estados Unidos mediante un examen especial para tener la opción de tener el recetario de barra de códigos que es el que se utiliza para los narcóticos, no lo va a poder recetar mucha gente, es decir, los médicos pueden recetar el producto que nosotros manejamos porque no contiene en tetrahidrocannabinol”, insiste el doctor Freda.

Actualmente los productos hechos a base de cáñamo o CBD son auxiliares contra el Alzheimer, artritis, depresión, diabetes, dolores, estrés, inflamaciones, epilepsia, insomnio, Covid-19, esquizofrenia, convulsiones y náuseas.

Monserrat una joven veracruzana, ha consumido las gotas de CBD desde hace siete meses y según su experiencia, ahora está viviendo la vida a plenitud después de haber sufrido de sobrepeso, ansiedad y depresión que se detonó durante la pandemia.

Su peso llegó a superar los 99 kilos y actualmente anda sobre los 70.

“Durante la pandemia desarrollé un fuerte cuadro de depresión además de mi ansiedad, me dieron ataques de pánico y empecé a comer muchísimo, me quise poner a dieta, pero no funcionó y me la pasaba comiendo dulces, chucherías por la misma ansiedad, pero empecé a probar los productos y me han ayudado muchísimo, estoy muy controlada”, relata.

Gotas de CBD / Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

Incluso comenta que otra de sus amigas, quien también se vio muy afectada con la pandemia y el consumo de productos, también la ayudó.

“Mi amiga si estuvo muy delicada, con ataques de pánico que no podía ni salir de su casa, desarrollo trastorno compulsivo y de la personalidad, ella si estaba muy mal pero al ver mis mejoras me pregunto y también empezó a consumir las gomitas y gotas aparte de su tratamiento médico, y actualmente hace ejercicio, bajó de peso, se metió a un equipo de "tocho" y sus cambios son muy notorios”, afirma.