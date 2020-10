Marinos mercantes advierten con tomar puertos, están en contra de la militarización

Marinos mercantes advirtieron con tomar los puertos del país en forma de protesta ante la propuesta que se encuentra en el Senado de la República y en la que se establece que las atribuciones de la Marina Mercante se entreguen a la Secretaría de Marina Armada de México.

El capitán de Marina y presidente de la consultoría de la Marina Mercante y Puertos, Faustino Suárez Rodríguez, aseguró que no detendrán su lucha en contra de la propuesta presentada por la diputada federal, Juanita Guerra Mena, ya que no están dispuestos a ser militarizados.

Foto: David Bello | Diario de Xalapa

“A pesar de todo el trabajo de cabildeo que realizamos en el Congreso federal, Morena votó a favor de esta iniciativa, lo cual ya pasó al Senado de la República, hemos hecho cabildeó con las diferentes fracciones y se les han explicado las razones por las que no estamos de acuerdo”, dijo,

Local Buscarán marinos mercantes frenar la militarización de los puertos y Marina Mercante

En conferencia de prensa, indicó que en el estado serían más de 10 mil marinos mercantes los que se verían afectados con la militarización de los puertos.

Explicó que este viernes se realizará un parlamento abierto en la Ciudad de México para discutir el tema, por lo que es probable que la próxima semana se presente ante el pleno del Senado.

“De no reconocer lo que está diciendo el marino mercante y los especialistas, juristas, académicos, como pasó en el parlamento que se hizo en la Cámara de Diputados, y donde el 90% de los asistentes dijo que no era lo correcto porque se violenta el artículo 129 constitucional, vamos a tomar los puertos, es una decisión tomada, haremos todo lo necesario para evitar que se militarice el país, no vamos a estar bajo el yugo militar”, expuso.

Manifestó que, entre otras cosas, se está en contra de la militarización porque los marinos mercantes son civiles, quienes tripulan y comandan las embarcaciones, pero no son empleados del gobierno federal.

“Somos civiles, los puertos son concesionados desde lo Federal al mismo Estado y este a su vez concesiona a particulares, nada tiene que ver la corrupción que manifiestan en las aduanas porque es otro ente independiente, así que no nos pueden decir que somos corruptos porque no somos funcionarios públicos”, opinó.

Criticó el argumento de seguridad con el que se pretende autorizar la militarización, al señalar que la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina tienen la obligación defender los mares y a la Patria, acto que no están cumpliendo.

“Del 2015 a la fecha van más de 200 actos de piratería en las cosas del golfo de México y no se ha hecho nada, ellos quieren minimizar la acción diciendo que sólo ha habido tres actos”, agregó.