24 años poniéndole estilo a los xalapeños, conoce la historia de Nahúm

Nahúm Aguilar Medina tiene 42 años y está por cumplir 24 en el medio de la peluquería. En este tiempo, ha tenido oportunidad de trabajar con directores comerciales importantes, personalidades del ámbito religioso y hasta youtubers. Una parte fundamental de su carrera ha sido como educador, pues desde hace siete años a la fecha, ha tenido oportunidad de producir eventos con ese objetivo, trayendo a peluqueros de talla internacional para instruir a los locales.

Aun cuando algunos de sus clientes son figuras públicas, aclara que todos reciben el mismo trato y atención, pues esto forma parte del éxito de su trabajo y “Manifesto Salón”.

El cabello como el resto de la moda es un canal de comunicación y es importante porque es lo que tú le quieres decir al resto del mundo acerca de ti, por ello, cortarlo, es lo que más le gusta y disfruta. Para él, si bien el cabello cumple una función de verte bien, al final es lo que tú le quieres decir a los demás de ti "y para mí es algo es increíble".

Sus inicios se dieron estudiando con el maestro Jorge Tornero en “Princess” de las mejores escuelas que ha tenido oportunidad de pisar pues aprendió del espíritu del servicio que han olvidado las nuevas generaciones quienes ahora se preocupan más por sus redes sociales y el número de seguidores.

Después de ello, se ha empeñado en estudiar y estudiar, aquí y en el extranjero porque cuando “cruzas el charco”, la percepción de lo que haces se abre completamente y puedes conocer cómo lo hacen personas del otro lado del mundo, su metodología, limpieza, técnica y seriedad, agrega.

Nahúm Aguilar ya lleva 14 años con “Manifesto Salón” / Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

“La peluquería la puedes ver como una profesión, como un oficio, como un arte o como la mezcla de las tres. Entonces eso tiene mucho el europeo, lo cual a mí me fascinó y he podido tener estudios en Londres, París o Ámsterdam, en diferentes ciudades donde he tenido la oportunidad de viajar, aprender, conocer la cultura del país en cuestión general como la cultura del peluquero de cada país que es bien diferente y que es muy enriquecedor”.

¿Cuáles fueron sus inicios?

Fue por uno de sus amigos que lo invitó a formar parte de su equipo en su salón de belleza cómo inició todo, siendo la persona que hacía las citas, les ayudaba a limpiar y que recibía a los clientes lo cual pudo combinar con sus estudios de preparatoria en ese entonces.

Al paso del tiempo y conociendo toda la dinámica, se quedó enamorado de todo ello y ya lleva 14 años con “Manifesto Salón” ubicado en la avenida Primero de Mayo de la colonia Obrero Campesina y donde hombres y mujeres se refugian y salen renovados.

Al terminar la preparatoria, decidió que su vida la iba a dedicar a la peluquería por lo que entró a la academia para adquirir los conocimientos básicos. Con los años, tuvo la inquietud de no quedarse ahí, seguir preparándose para hacer algo “trascendental”.

“Me tocó el boom del internet, empecé a buscar cursos, certificaciones, cosas que me interesaran y que estuvieran como en un buen nivel y empezar a viajar. Cuando quieres tener mayor conocimiento tienes que salir tanto de tu zona de confort como todo mundo lo dice, pero también de tu ciudad. La primera vez que me subí a un avión, fue para irme a un curso, no conocía a nadie y atravesé el país, pero no me importó, siempre fue buscando cosas que me interesaran y eso me llevó a conocer diferentes ciudades de la República”.

Viajar es parte de su esencia por lo que conocer otros estados y países y además aprender, ha sido la combinación perfecta.

Nahúm platica que ha tenido oportunidad de trabajar con directores comerciales importantes, religiosos y hasta youtubers / Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

En las más de dos décadas dedicándose a esto, el diferenciador ha sido que está en constante capacitación, además de ser un apasionado de todo lo relacionado con la peluquería, “con todo el cabello, ya sea de forma visual o táctil, me apasiona”.

¿Cómo ha sido su trabajo como educador?

Una parte fundamental de su carrera ha sido como educador, pues desde hace siete años a la fecha, ha tenido oportunidad de producir eventos con ese objetivo. Todo nació por el interés de capacitarse con una persona que estaba en Estado Unidos, pero no todos los amigos que estaban interesados en recibir la capacitación tenían Visa para acudir, por lo que lo invitaron a venir acá y así tuvieron el primer evento que resultó muy exitoso.

A partir de esto, empezaron a invitar a peluqueros cuyo trabajo admiran y esto les ha permitido hacer esos eventos incluso en teatros o foros más grandes e importantes.

Todo lo que empezó como una plática entre amigos se convirtió en un formato de mayor nivel que se vio suspendido con la pandemia. Ahora han logrado retomarlo en sedes más pequeñas en las ciudades más representativas del país como Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México y Xalapa que es una de las más significativas de peluquería y de educación no solo en el estado sino en el país.

“Lo que estamos haciendo ahora es traer peluqueros de talla internacional a Xalapa para que las personas que están aquí, colegas, ya sea de la ciudad o el estado, puedan visitarnos y tomar este tipo de educación que de lo contrario tendrían que viajar a otro lugar del mundo a tomarla y tendrían que gastar en aviones, hoteles, comida”.

Nahúm es un apasionado de todo lo relacionado con la peluquería / Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Todo el trabajo de Nahum y los eventos próximos a realizar se pueden conocer en sus redes sociales como “Nahum Aguilar” o en “Manifesto salón”.