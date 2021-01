Niños, felices con sus regalos de Reyes

Xalapa, Ver.- Emocionados niñas y niños jugaron con los obsequios que los Reyes magos les dejaron en sus casas. Aunque no se les vio en las calles ni en los parques, sí departieron en las puertas, cocheras y jardines de sus casas este 06 de enero con al menos otro pequeño, ya fuera hermano, primo o amiguito.

Dos o tres niños reunidos en la banqueta, afuera de su casa, se prestaban los carritos, dinosaurios, pistas y carros montables. Las niñas por su parte jugaban felices con sus muñecas altas y esbeltas ataviadas con hermosos vestidos de colores brillantes y princesas, bebés, carritos de supermercado, estufitas, mesas y camas de madera, así como con bicicletas, patines y skooters, entre otros pues no faltaron los juegos de mesa: loterías, jenga, palitos chinos o damas chinas.

A algunos los Reyes les dejaron tenis, zapatos, chamarras, suéteres y hasta cobertores individuales con sus personajes favoritos. Estrellita Almanza, con una sonrisa en el rostro, compartió que los Reyes le dejaron una chamarra “calientita”, unas pantuflas de unicornio y un bebé. Orgullosa mostró a su muñeco al que arropaba con una cobijita. Dijo estar muy feliz porque le llegó lo que pidió.

Su hermana María del Pilar recibió también una chamarra y una cobijita de doble vista con el personaje de Elsa (Frozen), que es lo que había pedido. Angie Durán recibió un bebé, un memorama y un set de damas chinas, damas inglesas y ajedrez. Juan Carlos Alarcón, quien jugaba con su hermanita Yamilet, se mostró feliz con la pista para dos carritos del “Rayo McQueen” y su hermanita con el carrito de supermercado con varias frutas y cajitas de cereal y chocolates. Juanito comentó que también había pedido un Play Station pero que su papá le dijo que ese regalo quizá le llegaría el próximo año que cumpliera diez años.

Ángeles Jiménez mostró la muñeca que pidió con un vestido azul brillante y sus enseres de belleza como peine, espejo y un perrito como mascota. Comentó que "todavía no recibo todos los regalos porque en casa de mi abuelita también dejaron", pero aún no sabía qué era.

Abigail Lara enseñó una estufa, una mesa de madera con cuatro sillas y una cama, así como una muñeca alta y esbelta con cabello rubio largo. Ella comentó que los Reyes dejaron en su casa además un juego de té para su prima Rosa Elvira y un carro de volteo para su primo José Pablo, pero que sería hasta el fin de semana que podría jugar con ellos porque viven en Teocelo.

Javier Ochoa dijo que él había pedido un teléfono celular para poder hacer sus tareas y estar conectado con su maestra de quinto grado, pero que no le había llegado. Lo que sí le llegó fue un pantalón de mezclilla, unos tenis y un juego de bate de béisbol, guante y pelota para jugar, así como tres carritos de colección.

Luis Jair, de cuatro años, feliz montó en la bicicleta color azul que le trajeron los Reyes, y con una gran sonrisa dijo que también le trajeron un carro de bomberos. A Eduardo y Manuelita Torres Díaz, los Reyes les dejaron un libro de cuentos a cada uno, así como un set de herramientas y un carro de volteo a él y a ella un juego de ollas de aluminio y una pijama.

En la puerta de su casa jugaban con sus vecinitos, a quienes los reyes les habían dejado carros de diversos colores y tamaños, los que cargaban con arena.

Foto: Eduardo Murillo | Diario de Xalapa

Transportes realizaron caravana

El cuerpo de Bomberos y la delegación de Transporte en el Estado realizaron un recorrido por el centro de la ciudad. El primer comandante José Luis Acosta Hernández dijo que, por su parte, aunque cada año regalaban juguetes en estas fechas, esta vez por la pandemia decidieron no hacerlo, pero sí realizar una caravana.

“Con el apoyo de patronato esto lo hemos hecho otros años con llevar hasta juguetes, pero ahora por la situación que estamos pasando no lo vemos recomendable el estar dando juguetes porque no sabemos de dónde viene o cómo vienen por mucho que se desinfecten, pero una sonrisa de un niño al ver pasar a bomberos no lo podemos dejar al olvido”, añadió.

Los Bomberos recorrieron la avenida Xalapa, Ruiz Cortines, Ávila Camacho, el centro de la ciudad y 20 de noviembre y dijo que parte de su intención es no tenerle miedo al Covid-19 sino aprender a vivir con ella con todos los protocolos sanitarios. “No es ningún movimiento social o de patronato, es solo una convivencia y que vea la gente que estamos con ellos en todo”, añadió.

Lo que buscan es que la población no ubique a los bomberos solo en contingencia, “que vea que somos humanos, que convivimos, nos gustan los buenos días y alegres".

Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Con información de Ariadna García