No les dura el tanque de gas; llueven denuncias

Córdoba, Ver.- Amas de casa se quejan ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) de Córdoba pues "el gas no dura lo que otros meses", Mario Castañeda Tejeda, encargado de la oficina en la ciudad expresó que es un precio libre la venta de este producto, es decir que no tiene un parámetro de precio como la gasolina.

Sin tenerse un número promedio de este tipo de denuncias ante la Profeco de la ciudad, el entrevistado acotó que muchas veces el desconocimiento de la ciudadanía hace se puedan quejar de estos temas, “de que el precio este alto pues de entrada te digo que es un precio liberado no esta controlado como la gasolina, no se tiene un parámetro para decir no debe de pasar por ejemplo de los 15 pesos el kilo , no se tiene, entonces estamos a la oferta y demanda”.

Mario Castañeda Tejeda, encargado de la Profeco en Córdoba / Foto: Jaime Ramírez | El Sol de Córdoba

Dijo que se atienden a las personas cuando acuden a las oficinas ubicadas en altos del Mercado la Isla, pero también ponen a disposición números telefónicos para “destrabar” este tipo de quejas pues se explica al consumidor que es bueno llevar un control de apertura de un tanque de gas y están pendiente de cuando se llene un estacionario o se ingrese a sus domicilios un cilindro nuevo.

Otro de los temas que siguen en quejas para esta dependencia son a las casas de empeño, establecimientos comerciales, tiendas de telefonía, televisión por cable y para la Comisión Federal de Electricidad (CFE), "si tenemos quejas en el servicio de gas y en la energía eléctrica también se tiene una tendencia al alza, no quiere decir que sea un 100% hay muchos servicios que están sin aumento".

Dijo que el 80 por ciento de los casos atendidos se van a casos de seguimiento y/o análisis, pues se puede acompañar al consumidor al establecimiento.

Castañeda Tejeda, comentó que siguen con el operativo “Cuaresma 2021” donde se supervisan establecimientos como pescaderías, tiendas de autoservicio y otros lugares donde se puedan vender artículos básicos para la temporada.

Foto: Jaime Ramírez | El Sol de Córdoba

Hasta el momento se han tenido buenos resultados y se tiene buena respuesta por parte de los gerentes pues se busca la soluciones inmediatas entre el consumidor y la empresa para no tener un desgaste mayor en tiempo y darse conciliaciones.

ORIZABA, Ver.- Comerciantes del Mercado Emiliano Zapata piden a la administradora del zoco que las gaseras que abastecen a establecimientos de ese lugar revisen las instalaciones, para evitar cualquier riesgo de incendio, dio a conocer José Soriano Oyarzábal, líder de locatarios.

Dijo que, tras cuatro décadas de su construcción, el Mercado Emiliano Zapata representa un riesgo para los más de mil comerciantes al utilizar las casi 100 cocinas económicas, tanques de gas que son “silenciosas bombas de tiempo” para los miles de clientes que asisten los días de plaza: miércoles y sábado.

José Soriano Oyarzábal, líder de locatarios / Foto: Miguel Castillo | El Sol de Orizaba

Apuntó que es necesario que la administradora del zoco proponga a los técnicos de las empresas gaseras, que revisen cada mes las conexiones y reguladores de los tanques que utilizan los vendedores de comida.

Mencionó que los últimos años no se ha registrado ningún accidente en el mercado, por fuga de gas, gracias a que los comerciantes se preocupan por revisar sus instalaciones.

Destacó que personal de Protección Civil verifica periódicamente las cocinas económicas donde se usa gas para preparar alimentos, además

hay una brigada integrada por locatarios que fueron capacitados para hacerle frente a cualquier contingencia

Indicó que de las instalaciones eléctricas e hidrosanitarias en el zoco tienen 30 o 40 años, pero no han recibido mantenimiento.

Mercado Emiliano Zapata / Foto: Miguel Castillo | El Sol de Orizaba

Finalmente, apuntó que, aunque lo tienen prohibido hay locatarios (aunque pocos), que utilizan carbón y anafre para cocinar, generalmente, tamales, chileatole y otros antojitos.

Con información de Mayra Figueiras | El Sol de Orizaba