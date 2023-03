Con nuevos nombramientos en el INE esperan aplicar Ley Electoral vigente

Boca del Río, Ver.- Las reformas propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador para modificar la Ley Electoral fueron impugnadas a través de un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por el Grupo Parlamentario Plural del Senado de la República, informa el senador independiente, Germán Martínez.

El legislador, conocido por ser exdirigente del PAN y exmilitante de Morena, señala que espera que la renovación del Instituto Nacional Electoral (INE), con los nuevos nombramientos en el organismo, puedan tener como marco legal la Ley Electoral ya existente y no la que promovió el presidente de la República.

“Estrenamos presidenta, eso me da gusto, otra mujer que encabeza un órgano del estado y en segundo lugar yo espero que no estrene reglas, que las tumbe la Corte, y en eso estamos trabajando, porque ayer el bloque opositor, alrededor de las 4:00 de la tarde, presentamos nuestra acción de inconstitucionalidad en contra de todas las reformas electorales”, declara.

German Martínez asevera que el gobierno de López Obrador ha impulsado un cambio en las instituciones para favorecer a su régimen, no solo con la Reforma Electoral, sino con otras acciones en organismos autónomos que están encargados de brindar transparencia en las dependencias.

¿Qué opina Germán Martínez sobre el Instituto Nacional de Acceso a Información (INAI)?

Tal es el caso del Instituto Nacional de Acceso a Información (INAI), en donde se requiere con urgencia la designación de consejeros restantes, ya que está a punto de perder la capacidad de sesionar por falta de quórum legal para sesionar.

El senador recordó que ya había dos vacantes a ocupar en los siete espacios del consejo que existen en el INAI y este día concluye el periodo de otro de los consejeros, con lo que el número de funcionarios al frente del organismo se quedaría en cuatro y no tendrían, legalmente, capacidad para sesionar y tomar decisiones.

El legislador indica que esta situación se arrastra desde el año pasado, debido a que el grupo parlamentario de Morena en el Congreso Federal se niega a dar el nombramiento de las vacantes desocupadas, por instrucciones del presidente, a pesar de que ya se visualizaba este escenario.

“Yo sí acuso que todo este enredo judicial es para no nombrar y que para que el INAI se ahogue por falta de quorum, para sesionar el INAI necesita cinco consejeros y ahorita hay cuatro, no puede sesionar, y yo sospecho como Senador de la República que están a favor de la opacidad en las obras y recursos públicos, en no creer que los periodistas tengan datos y en proteger los datos personales”, dijo el legislador.