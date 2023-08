Fin de pandemia no repercutió en beneficios económicos para empresas

Este año no ha sido de crecimiento para el sector empresarial, el cual registra un estancamiento económico, coinciden empresarios xalapeños quienes reconocen que se siguen enfrentando los estragos causados por el Covid-19.

En entrevista, reconocen que aunque hubo un alza, no alcanzó para recuperar las cifras que se tenían hasta antes de la pandemia aunque aseguran que se espera que en los meses siguientes haya una reactivación económica con el regreso a clases.

¿Ya llegó la recuperación postpandemia?

En entrevista, Carlos Luna Gómez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) en Xalapa, expuso que en estos primeros siete meses del año no se dio el crecimiento económico esperado en Xalapa.

Los efectos de la alta inflación registrada se comieron cualquier indicio de recuperación tras la pandemia

Las cifras económicas positivas que de acuerdo al INEGI se registraron a nivel país, dice que son un signo de que hubo un avance, pero no implica que sea una época dadivosa para el sector comercio.



Y es que, el representante de la Iniciativa Privada recordó que durante la pandemia la economía retrocedió por lo que la meta de las empresas es lograr una mejoría para recuperar lo perdido, “vamos en el camino de tener los niveles de ingresos anteriores a la crisis sanitaria, pero todavía no se tiene una recuperación total”.

Luna Gómez remarca que todavía no se logran las cifras que se tenían antes de la pandemia, “a nivel nacional tienen cifras alegres en materia económica, pero ha habido una inflación cercana a dos cifras, lo que es una situación que no permite un crecimiento que beneficie a las familias. “ De alguna manera la inflación se come cualquier oportunidad de avance que hayamos tenido”.

Subraya que inclusive los incrementos a los salarios mínimos, al final no se reflejaron porque por un lado frenaron el avance de las empresas, y la inflación no dejó que las personas disfrutaran de la mejoría.

Agrega que si bien la inflación ha bajado en el último mes, sigue siendo alta “y eso impide que la mejoría salarial pueda verse”.

Pese a esa situación, explica que en la Canaco no se han dado despidos, sino al contrario, por el aumento de días de vacaciones de los trabajadores, se ha optado por contratar a más personal para cubrir las ausencias.

¿Por qué los comercios del centro resienten más la crisis?

Por su parte, la empresaria Manuela Aburto Landa, propietaria de ópticas Dior asegura que se esperan que los meses siguientes haya una reactivación económica con el regreso a clases.

“Opino que para la mayoría de los establecimientos la situación económica fue tremenda, porque se notó muy poco movimiento comercial, en esta zona nos afectan las manifestaciones y los problemas viales, porque la gente evita venir porque no hay espacios de estacionamiento y mejor se van a las plazas comerciales”.

En especial, dijo, los comercios de la zona centro vivieron meses difíciles en este año porque no hay una reactivación financiera; “las ventas fueron realmente bajas de enero a agosto, seguramente porque hay poco circulante en la zona”, expone.

Aburto Landa indicó que es necesario que se busque solucionar el problema de movilidad porque eso afecta a los comercios de la zona centro, las familias evitar acudir a comprar aquí y eso no conviene a quienes tienen años de establecidos en la zona.



Piden oportunidades las empresas locales

Para reactivar la economía de Xalapa y la región se requiere que haya oportunidades para que las empresas locales participen en las obras públicas, que se realizan por licitación directa y en la que no se da oportunidad a los veracruzanos, opina el empresario Jesús Castañeda Nevárez, presidente de Empresas SOS, A.C.

Expone que es necesario abrir la oportunidad de participación en los proyectos de económicos o hacer concursos por licitación restringida.

Castañeda Nevárez recuerda que Xalapa tiene una economía terciaria en la cual el motor de la economía es el gobierno y cuando éste disminuye su participación en la obra pública, como ocurrió en la anterior administración municipal que tuvo un notorio subejercicio, repercute en una precaria actividad económica como la actual.

Agrega que el mal manejo económico a nivel estatal es una situación que se percibe porque significa un impacto en el crecimiento económico de la región.

Opina que el hecho de que las licitaciones se otorguen a través de una licitación directa representa que posiblemente participen empresas foráneas o nuevas, de amigos de los gobernantes, “situación que ha sucedido en todos los demás gobiernos, pero este no ha sido la excepción, así que representan una reactivación económica a otras regiones y a otros estados, pero no a Veracruz”.

Remarca que su percepción es que ha habido una forzada disminución de la plantilla laboral y, por ello, es imprescindible que se abran oportunidades para empresas locales pequeñas.

¿Cómo le va este año a empresarios de banquetes?

Finalmente, Carlos Abreu Domínguez, empresario del sector de banquetes expuso que ha sido un buen año, aunque el ritmo de crecimiento fue lento en los primeros meses del año ha ido avanzando.

Indica que los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de que la economía mexicana creció un 3.6 por ciento anual en el primer semestre del año, una cifra mayor a la anticipada por especialistas del sector privado y es probable que siga superando las expectativas, son buenas noticias.

Apunta que en su opinión no hubo un estancamiento como tal del crecimiento económico en Xalapa, “no lo veo así, aunque sí fue algo lento el progreso dado que no a todas las empresas les está yendo bien, “en el caso de los negocios de banquetes sí se registró una reactivación durante este año, tras tres de cifras rojas”.

Respecto, a las cifras económicas positivas que se tuvieron a nivel nacional y que dio a conocer el Inegi, remarca que es bueno que le vaya bien al país, porque eso finalmente se refleja en las entidades y Veracruz requiere de buenas noticias, “porque se han pasado varios años negativos y ya es tiempo de avanzar”, concluyó.