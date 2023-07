No están en mercado laboral 614 mil 394 personas; ¿cuál es la razón?

En Veracruz hay 614 mil 394 personas desaprovechadas en el mercado laboral, y la mayoría de ellas son mujeres que dedican gran parte de su tiempo a las labores domésticas. También se incluyen personas jóvenes que perciben pocas oportunidades laborales para incorporarse.

Según el estudio “El Panorama de las Vacantes y la Población Disponible en México”, presentado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el estado de Veracruz se ubica como la entidad federativa principal con mayor fuerza laboral potencial, representando el 16 por ciento de la población que no tiene empleo ni lo busca, pero que estaría dispuesta a trabajar si alguna oportunidad se ajusta a sus necesidades.

¿Cuántas personas no reciben un salario?

De la Población No económicamente Activa (PNEA) en Veracruz, el 16 por ciento está disponible, lo que equivale a 614 mil 394 personas que podrían formar parte de la fuerza laboral, ya sea trabajando o buscando activamente empleo.

A nivel nacional, la PNEA disponible representa el 8.9 por ciento de la fuerza laboral potencial, que comprende a la Población Económicamente Activa como a la PNEA que podría incorporarse al mercado laboral.

El informe nacional también indica que en algunos estados, como Veracruz, Sinaloa y Guanajuato, la población en edad de trabajar parece tener una menor probabilidad de unirse al mercado laboral, ya que la PNEA disponible supera el 14 por ciento de la fuerza laboral potencial.

En conjunto, la población disponible que podría sumarse a la fuerza laboral en estos tres estados es de más de 1.3 millones de personas.

Al analizar las razones por las cuales la Población No Económicamente Activa Disponible no busca participar en la economía, el estudio revela que casi la totalidad de personas que se encuentran disponibles (el 98.6 por ciento, equivalente a 5 millones 738 mil 223 personas) no ha buscado empleo porque consideran que tienen pocas posibilidades de obtenerlo, mientras que el resto (1.4 por ciento) ha dejado de buscar empleo después de intentar incorporarse a la población ocupada.

Ante la percepción de un mercado laboral con pocas posibilidades para incorporarlos, las personas en la PNEA disponible se dedican a diversas actividades no económicas: el 23 por ciento se concentra en sus estudios, mientras que el 5 por ciento se ha jubilado o cuenta con pensión, pero tiene disponibilidad o interés en reincorporarse a la población ocupada.

Sin embargo, la actividad no económica más significativa dentro de la PNEA disponible son las labores domésticas, en las cuales se concentra el 61 por ciento del total.

El informe indica que la mayor parte de la Población No Económicamente Activa con disponibilidad para trabajar está compuesta de mujeres. Dentro de este grupo, la mayoría dedica su tiempo a las labores domésticas y considera que las posibilidades de encontrar empleo son bajas.

Las mujeres aportan 3, 079, 071 personas a la PNEA disponible concentrada en los quehaceres domésticos.

¿Por qué hay escasez laboral?

El estudio señala que el desafío de la escasez laboral que enfrentan algunas empresas en el país no necesariamente refleja una falta de personas en edad de trabajar, sino que puede deberse a otras condiciones que dificultan la entrada de la población al mercado laboral.

Las cifras sugieren que la dificultad para cubrir vacantes no se debe a una falta de población disponible para trabajar. De hecho, los datos presentados por la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) publicada por el Inegi muestran que, en el tercer trimestre de 2022, había más de 10 millones de personas en el país que, a pesar de estar en edad de trabajar y tener potencial para hacerlo, no estaban ocupadas.

Para comprender las dificultades que enfrentan las empresas en materia laboral, la Coparmex realizó una encuesta que proporciona datos relacionados con el fenómeno de la falta de personal y cómo afecta las actividades de empresas en todos los estados del país.

En particular, la encuesta señala que las empresas enfrentan cinco desafíos laborales específicos: la dificultad para cubrir vacantes, las negociaciones salariales, la escasez de trabajadores calificados, la rotación de personal y la falta de recursos para ampliar el personal.

La encuesta de la Coparmex tuvo en cuenta las condiciones reportadas por 2 mil 575 de sus empresas afiliadas, que incluyen negocios de diferentes tamaños.

Además, los resultados consideran empresas de 19 diferentes sectores, que incluyen la construcción, el comercio al por mayor, la industria manufacturera y las actividades de transporte y almacenamiento. Aunque estos resultados provienen de una muestra de los más de 4 millones de establecimientos privados, la encuesta refleja los desafíos a los que se enfrentan los empleadores en todo el país.