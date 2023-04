Definirán situación jurídica de padres de Marlon "N"

Veracruz, Ver.- Luego del amparo que promovieron los padres de Marlon “N”, este viernes se definirá su situación jurídica, explica el abogado Ramar Mendoza Díaz.

Previo a la audiencia, expone que hay elementos suficientes para que Jorge “N” y Diana “N” sean procesados y solo en el peor de los casos obtendrían su libertad.

“La audiencia de este viernes es de los padres de Marlon, se va resolver la situación jurídica de los padres, es decir si van a ser vinculados a proceso o no, desde luego que existen elementos suficientes para que sean procesados, en el peor de los casos serían liberados aunque no lo creo porque el juez no se puede contradecir además que hay elementos suficientes para acreditar su responsabilidad en los hechos”, expone.

Indica que Jorge “N” y Diana “N” llevan su proceso independiente al de Marlon “N”.

En ese sentido reconoce que hay inquietud de los padres de Montserrat Bendimes Roldán de que Jorge “N” y Diana “N” puedan salir libres, pero insiste en que hay pruebas suficientes.

¿Cuándo fueron detenidos los padres de Marlon "N"?

Cabe recordar que tras una búsqueda de más de siete meses, los padres de Marlon “N” fueron detenidos en la colonia Polanco durante un operativo de elementos ministeriales de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz en colaboración con la Fiscalía General de Justicia la noche del viernes 5 de noviembre del 2021.

Tras su detención, fueron trasladados a la Fiscalía Regional zona centro en la ciudad de Veracruz bajo los cargos de complicidad por el feminicidio en agravio de la joven estudiante de ingeniería, Montserrat Bendimes Roldán.