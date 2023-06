Padres y madres hablan si sus hijos e hijas no pasan examen UV

Los padres y madres de familia piensan en hacer hasta lo imposible para que sus hijos e hijas continúen con sus estudios universitarios, incluso si no logran obtener un espacio en la Universidad Veracruzana. Varios de ellos, esperaron varias horas a las afueras de la zona universitaria en las sedes donde se aplicó el examen de ingreso de este año.

Las escuelas privadas son la segunda opción para la mayoría de ellos, aunque confiesan que tendrían que buscar las opciones más económicas para poder solventar el gasto.

¿Cuál es la otra opción si estudiantes no pasan examen UV?

“En caso de no quedar, no habría más que buscar una escuela privada, pero la cosa es que siga estudiando, que no se quede así, en el intento nada más”, dijo Susana quien acompañó a su hijo Sergio a presentar su examen para la carrera de Arquitectura, originarios de Chavarillo.

“Esta es nuestra primera opción, pero si se tiene que ir a particular no queda más que trabajar, a ver, buscar la manera, pero todo sea porque cumpla con sus metas, no es opción que deje de estudiar”, agregó.

Don Félix llegó a acompañar a su hijo Félix Said quien acudió a presentar el examen de ingreso a la carrera de Enfermería este domingo.

Ellos son originarios de la congregación El Castillo y de acuerdo con don Félix, si tuvieran que elegir una escuela privada tendrán que analizar bien las opciones pues hay algunas con colegiaturas muy elevadas.

“Este es el primer examen que presenta y si no, empezar a ver opciones en escuelas particulares. Hay que fijarse bien porque las colegiaturas están un poco elevadas, entonces hay que ver opciones y si no, ver qué hacemos, pero tiene que seguir estudiando, si ya no puede ser esa carrera que sea otra pero que siga estudiando”, añadió.

Originarios de Coatepec, Martha Reyes llegó con su hijo José Adrián a presentar examen para ingresar a la licenciatura en Física y no tiene un “plan b”, la única opción para ellos es quedarse en la UV.

“La verdad no tenemos otra opción, tengo la esperanza de que sí quede y si no, buscaríamos otra opción, en algún curso de idiomas o algo para que no pierda el año. En una escuela particular no lo hemos pensado, estaría difícil poder pagar eso o esperar a que presente (examen) el siguiente año”, señaló.

Abigail Jiménez llegó con su hijo David Juárez Jiménez desde Tampico, con la esperanza de lograr ingresar a Ingeniería Mecánica en la Casa de Estudios, y dentro de ocho días presentará uno más en el Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, como segunda alternativa.

“Ya no tenemos plan C, solo esos dos, tengo una hija más, pero ella ya terminó su carrera. No dejaríamos que mi hijo deje de estudiar, quizá si no queda sería tomar algún curso o tal vez una escuela particular, no hemos pensado porque tenemos la confianza en que quede en algunas de las dos”, añadió.

Este año, la Universidad Veracruzana recibirá a 41 mil 977 personas que concluyeron su registro para poder presentar examen de admisión y aspirar así a uno de los 18 mil 074 lugares que la máxima casa de estudios del estado oferta para el ciclo escolar agosto 2023-enero 2024.