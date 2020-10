Partido Unidad Ciudadana, no solapará a nadie: Cinthya Lobato

Xalapa, Ver.- La presidenta del Comité Directivo Estatal del partido “Unidad Ciudadana” Cinthya Lobato Calderón aseveró que en ese instituto político no se solapará ni se callará ante algún actor político “sinvergüenza o que haga de las suyas”.

Tras su primer mensaje oficial señaló que, aunque ha enfrentado distintas situaciones en los partidos políticos de los que ha formado parte, existen muchos ciudadanos que tienen un verdadero deseo de servir.

Local Pide secretario Ramos Alor no usar la salud para golpeteo político

“Yo lo dije muchas veces, esto es más allá de colores y nombres, no podemos anteponer el color de un partido a ser mexicanos y veracruzanos al servicio, y lo dije en tribuna, desde el primer día del 2004 que llegué al congreso hablaba de crear ciudadanía, de fortalecer todo el tema ciudadano y poder dar todas las herramientas a los ciudadanos para empoderarse”, añadió.

Expuso que muchas cosas dentro de los partidos, se han desviado cuando éstos son únicamente vehículos para que se puedan proponer candidatos e ideologías lo que también se ha ido perdiendo.

“Y por otro lado creo que es importante entender que como ciudadano, cuando tú lo que quieres hacer es un compromiso social, un tema de entrega, lucha, trabajo, más allá de un color o un nombre eso no cae bien a muchos; mucha gente antepone el tema partidista y el tema de la camiseta y tengo que defender lo indefendible no importa que tenga un alcalde sinvergüenza o un diputado que haya hecho de las suyas, lo defiendo porque hay que defender el color, yo no creo eso”, añadió.

Con su partido, agregó, buscan que esto sea distinto toda vez que no se puede seguir defendiendo, quedarse callado o solapando a alguien que actúa en contra de los ciudadanos.

“El día de mañana con sus servidores públicos en labores, nosotros seremos partícipes y seremos corresponsables de las buenas acciones y de las malas, estaremos hombre a hombre, no escapando como hacen muchos partidos sino trabajando, aportando, pero también señalando cuando se equivoquen”, abundó.

Sobre las reformas electorales impulsadas por Morena, refirió que es un retroceso en varios sentidos como el hecho de determinar que sea el Organismo Público Local Electoral (OPLE) se haga cargo del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

Por ello consideró que las modificaciones realizadas hacen “ir hacia atrás” de una democracia que ha costado mucho.

“El tema de los distritos municipales que desaparecieron, imagina que hay distritos enormes en los que la gente para poder traer la urna y resguardarla, no te imaginas contra todo lo que te tenías que enfrentar (…) imagínate que lo tengas que hacer en municipios que son muy grandes y llevarlos al distrito, yo creo que no estamos dimensionando el territorio veracruzano”, añadió.

PAN presentará controversia constitucional en SCJN

El dirigente estatal del PAN, Joaquín Guzmán Avilés, dio a conocer que se presentará una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la última reforma al Código Electoral del Estado, la cual se aprobó el pasado primero de octubre.

En conferencia de prensa virtual señaló que no se permitirá que Morena quiera tener una ley “a modo” con la cual manejar las elecciones del 2021 para permanecer en el poder.

Local Rechazo a intención de alcaldes de subir impuestos

Indicó que tal y como presentaron el recurso tras aprobarse la primera reforma al Código Electoral, en la que se incluyó la disminución del 50% a las prerrogativas de los partidos, se acudirá al máximo tribunal del país para presentar su inconformidad.

En su opinión, el que el Organismo Público Local Electoral (OPLE) organice y realice de manera exclusiva el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), podría resultar contraproducente para la transparencia que se requiere en los comicios del próximo año.

Mencionó que se seguirá buscando la impugnación de cada una de las acciones que se realicen en el Congreso local y que se considere ponen en riesgo la democracia en el estado.

“En el Congreso han estado haciendo acciones para poder bloquear a la oposición y manipular la elección, no permitiremos que eso suceda, estaremos luchando haciendo uso de todas las vías posibles, ellos se quieren mantener en el poder ejerciendo poder”, expuso.

Consideró que las últimas modificaciones hechas al Código Electoral han sido “chuecas porque la única intención es manipular las elecciones y dañar la autonomía de las instituciones”.

En torno a las encuestas que se han publicado rumbo a las elecciones intermedias del 2021 y en las que se otorga preferencia a Morena, el dirigente estatal comentó que no son definitivas, ya que cada día existe más descontento en la población hacia dicho partido.

“Son encuestas que no sabemos quién las está haciendo, en su momento vamos a ver la definición de la ciudadanía, en su momento vamos a ver lo que dice la ciudadanía de un gobierno que no está cumpliendo, rebasado por la delincuencia, por el déficit económico, pero sobre todo un gobierno que no está trabajando para los ciudadanos sino para un partido, y las encuestas cambian día con día”, dijo.

Foto: Cortesía | PAN

En días pasados la empresa TResearch realizó un estudio denominado ¿Quién gana las 100 alcaldías más importantes de México?, en el cual se incluyó a Veracruz, Coatzacoalcos, Córdoba y Xalapa.

En dichas mediciones, se dio a conocer que Veracruz será para el PAN, pero en Coatzacoalcos, Córdoba y Xalapa ganaría Morena.

Además, que la aprobación al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es considerada como “muy alta” en todo el estado de Veracruz.

Con información de Itzel Molina