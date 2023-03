Licencia menstrual en Veracruz: ¿acierto o discriminación laboral?

En el estado de Veracruz hay opiniones diversas respecto al “permiso laboral menstrual”, pues mientras para algunas especialistas en derechos de trabajo y seguridad social, implicaría el reconocimiento de un padecimiento como es la dismenorrea, la protección en la salud laboral y un avance en los derechos de las personas menstruantes que lo presentan, asociaciones feministas consideran que podría tratarse de una iniciativa discriminatoria.

Laura Celia Pérez Estrada, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana especialista en Derechos del Trabajo y Seguridad Social, considera que la “licencia menstrual” sería un acierto y un avance en el derecho a la salud para las personas menstruantes que laboran, primeramente porque es una condición que logra incapacitar a cierto número de mujeres independientemente que padezcan o no trastornos como endometriosis, quistes de ovario u otras concernientes a la materia de ginecología (dismenorrea secundaria).

¿Cómo se ha avanzado en los derechos de personas menstruantes?

Luego de que el Congreso de Ciudad de México propusiera reformar la Ley Federal del Trabajo e incluir una licencia para los casos de dismenorrea primaria y secundaria, dijo que esto, implicaría el reconocimiento del padecimiento, la protección en la salud laboral y un avance en los derechos de las personas menstruantes que lo presentan, además de que tampoco es algo eterno, pues habrá periodos en los que no se presente tal condición, sin dejar de omitir que también se avanza al estado de climaterio o menopausia en donde el estado menstrual irá desapareciendo.

“No encuentro una situación de desventaja ni de discriminación laboral, ya que como lo mencioné, no todas lo padecemos y buscar un avance en el reconocimiento de la condición hace a una sociedad que reconoce sus derechos, más productiva, más eficiente e incluyente en los temas que nos aquejan y el hecho de evidenciarlos, nos coloca de ejemplo a nivel internacional. La licencia menstrual como se conoce habrá de armonizarse también con los contratos colectivos, aun cuando se esté en la Ley, ya que igualmente son fuentes del derecho del trabajo”.

A su decir, las empresas estarían más conscientes de la condiciones de las mujeres o personas menstruantes y la producción no se vería mermada, ya que los días de licencia otorgados (hasta tres días), no implica que sean todos esos días y si esta situación se utiliza de pretexto para los resultados en la productividad, tampoco se ha demostrado que asistiendo al trabajo en tal condición, haya impactado en tal rubro; “lo que sucede, es que visibilizarnos en nuestra condición genera inconformidades, especulaciones y debates que dejan en proporción a la mujer por el hecho de ser mujer”.

Agrega que este tema no es nuevo pues en países de Asia y en España se ha reconocido laboralmente este padecimiento.

Se necesita análisis de iniciativa: Equifonía

La coordinadora de Equifonía A.C, Adriana Fuentes Manzo, explica que esta iniciativa tendría que ser analizada desde todas sus aristas porque podría acentuar la desigualdad y discriminación hacia las mujeres.

“Esta iniciativa nos parece preocupante por lo siguiente, nos parece que se profundiza el tema de desigualdad, lejos de ser una medida afirmativa, nos parece que se estarían colocando otros temas, no solo de que las mujeres podamos tener dolores bastante intensos en estos primeros días de la menstruación, imaginemos si hay este tipo de acciones, qué pasaría para el tema de los empleadores”.

Cuestiona si a los empresarios se les haría atractivo contratar a mujeres bajo las condiciones de esa ley, de entrada; por lo que, a su decir, se estaría remarcando aún más, el tema de la desigualdad y discriminación. “Claro hay una discriminación, una violencia en contra de las mujeres, pero este tipo de iniciativas también desdibujan a las mujeres, porque se habla de mujeres y personas menstruantes”.

De manera general, insiste en que se profundiza el problema de la discriminación pues saben de casos, donde ya se conceden permisos laborales a mujeres son ese problema de salud.

“Claro, tenemos que probar esta incapacidad al final del día, es un tipo de incapacidad que se tiene como trabajadora, justo el no poder realizar tal o cual actividad en un día en específico, lo que marca la iniciativa es que se tendrá que probar la necesidad de tener esos días, pero manda un mensaje, nos parece, que así como es discriminatorio que a una mujer no se le contrate por el hecho de estar embarazado y que se pedían las pruebas de no gravidez, ahora el probar este tema y los ciclos de todas las mujeres no son iguales”.

Explica que si bien la iniciativa podría ser positiva, se tendrían que analizar todas las aristas para no enviar un mensaje negativo, al tratarse de una necesidad de salud, que sí está siendo atendido, dado que conocen casos de mujeres a quienes sí se les otorgan permisos laborales por dismenorrea.

“Lo que dice es que hay que probar esa condición de salud, pero entonces a qué nos minimiza, a problematizar una condición de salud de las mujeres, una cuestión que la vivimos todos los meses y para cada una es diferente y creo que, aunque es una iniciativa positiva, el mensaje es negativo”.

¿Qué tanto puede afectar periodo menstrual?

Sam de 38 años narra que desde hace 15 años empezó a tener problemas con su menstruación y dijo desconocer qué lo generó, pero ahora la cantidad de sangre que va eliminando durante sus periodos es abundante lo que en muchas ocasiones le ha causado problemas para desempeñar su trabajo que es en la calle y no en oficina.

“Esto sí ha impedido que haga mi trabajo de una manera eficiente en esos días (…) los bajones son muy intensos y eso genera que tenga coágulos muy grandes, dolores menstruales muy fuertes de que no me puedo parar y eso no mucha gente lo entiende, cuando tú le puedes comentar a un jefe que estás pasando por algo así si es hombre nunca lo va a entender y cuando es una mujer, llega a haber un poco de comprensión, pero si no lo ha vivido, es difícil porque no te puedes explicar cómo alguien puede menstruar tanto y tenga problemas con su menstruación”.

Por ello, señaló que debería legislarse sobre el tema pues hay muchos tipos de dismenorrea y no todos los problemas de una menstruación son iguales en todas las mujeres, pero que afecta la vida no solo laboral sino personal.

¿Qué opina doctora familiar de los dolores menstruales?

La médica familiar Abigail Bello Gallardo explica que la dismenorrea primaria es el dolor menstrual sin patología pélvica lo que significa que no hay otra enfermedad que la cause y la dismenorrea secundaria es el dolor menstrual debido a una enfermedad o patología dentro o fuera de la pelvis.

Detalla que en la iniciativa que se presentó en la Ciudad de México, se plantea que un especialista en ginecología y obstetricia sería el autorizado de expedir un certificado médico, que acredite la dismenorrea primaria o secundaria en las pacientes, por ello, se dijo de acuerdo en que por fin sea visible para los legisladores este padecimiento que miles de mexicanas sufren en silencio por décadas, y a veces entre burlas de sus jefes y compañeros o compañeras.

“Lo importante es este caso no es el diagnóstico, sino que, al mismo tiempo, se busque la causa y se atienda porque el síndrome menstrual puede estar acompañado de dolor de cabeza, náusea, estreñimiento o diarrea, dolor de espalda, cadera y piernas, edema o inflamación de abdomen, manos, piernas y pies, dolor para orinar, vómitos y expulsión de coágulos endometriales. Porque a veces el dolor menstrual o dismenorrea es un síntoma de otra enfermedad grave con consecuencias como la infertilidad o en su caso, enfermedades con daños irreversibles para la salud”.

Explicó que las mujeres pueden pensar que es normal tener dolor intenso y los síntomas acompañantes, y no estudian su padecimiento, y cuando por fin lo hacen, su salud ya está muy deteriorada y el padecimiento de base, muy avanzado.

“El tratamiento conservador resolutivo puede ser largo y de diferentes tipos, incluyendo los hormonales. Pero muchas mujeres requieren cirugía y no lo saben hasta que han pasado décadas”.

Refirió que, aunque no podría dar una postura sobre el sector empresarial, las mujeres sufren con la dismenorrea por lo que se dijo a favor de la ley “y sobretodo de que las mujeres tengan la oportunidad de estudiar la causa de su dismenorrea y atenderla de manera oportuna”.