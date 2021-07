Pide Secretario de Salud cuidarse para evitar tercera ola por Covid-19

El titular de la Secretaría de Salud estatal, Roberto Ramos Alor realizó un exhorto a los jóvenes a no caer en el exceso de confianza porque no están exentos a morir por Covid-19.

En conferencia de prensa, recordó que los jóvenes son los que están en riesgo actualmente, sobre todo aquellos que presentan comorbilidades como: Obesidad, sobrepeso e hipertensión.

“Falta vacunar a los jóvenes, quienes están en riesgo actualmente, el llamado es claro para que eviten contagiarse de este letal virus, escuchen jóvenes veracruzanos, veracruzanas, si salen de sus casas háganlo, pero con el cubrebocas bien puesto, no saluden de beso, de mano o abrazo, una fiesta en estos momentos puede representar un riesgo a la salud y a la vida”, dijo.

Indicó que ninguna persona se encuentra exenta de contagiarse y presentar un cuadro grave de Covid-19, pero en la actualidad son los jóvenes quienes tienen en sus manos la posibilidad de ayudar a toda la población aplicando las medidas sanitarias y, con ello, evitar una tercera ola de contagios.

“Deben saber que estamos teniendo jóvenes que llegan a la terapia intensiva, quizá joven que me está escuchando se dice muy sano, pero tal vez alguien de su familia aún no está vacunado, piensen seriamente en su familia, en ustedes, hay muchos casos de personas jóvenes, atléticas que se han agravado luego de contraer esta enfermedad y que, lamentablemente, han perdido la vida, no lo permitan, sigan gozando de la vida, de la felicidad, pero sanos, sin Covid, con eso nos ayudarán a evitar una tercera ola de contagios”, expresó.

Al respecto, mencionó que realizó un recorrido por los puntos de vacunación, con los cuales se está avanzando con la aplicación de la primera dosis al grupo de 40 a 49 años.

“Si no han ido por su vacuna, les invito a acudir al módulo que les corresponda, recuerden que con la vacunación se van a evitar síntomas graves que pongan en peligro la vida”, comentó.

Destacó que la aplicación del Plan Nacional de Vacunación es lo que ha evitado que sigan en aumento los decesos.

“Esto es el reflejo de que tengamos una baja ocupación hospitalaria y de terapia intensiva, hoy, afortunadamente y a diferencia del año pasado que nos tocó enfrentar una curva alta de contagios no se tiene un alto número de decesos, lo cual se debe a que la gran mayoría de adultos mayores ya están vacunados, así como las personas del grupo de 40 a 59 años, pero eso no significa que debemos confiarnos”, expuso.