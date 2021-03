Piden reactivar actividades de entretenimiento y espectáculos en Xalapa

Xalapa, Ver.- Integrantes de la Unión Empresarial en el ramo de espectáculos, eventos y entretenimiento pidieron a los gobiernos, igualdad en el trabajo y se les permita realizar sus actividades en las mismas circunstancias de los establecimientos que tienen autorización para vender bebidas alcohólicas.

"Así como se encuentran trabajado establecimientos comerciales, con actividades recreativas y de esparcimiento, con venta de alimentos y bebidas alcohólicas y que actualmente están operando en esta ciudad al día de hoy", dijo Jaime Pedraza.

Por ello insistió en que debe haber igualdad ya que sus actividades son similares a las que se dedica esa unión empresarial.

Expuso que aunque el gobierno federal establece que su actividad no es esencial, miles de personas en la ciudad y el estado viven de ello y muchos no tienen posibilidad de encontrar otro empleo porque no los contratan por su edad.

Pidieron que los eventos sean reactivados para que puedan cubrir sus necesidades más elementales para ellos y sus familias puesto que como todos pagan renta, luz, agua y todo tipo de servicios.

"Pero nosotros no tenemos un salario fijo, vivimos de los que vendamos y no podemos vender nada hasta hace un año, de un año para acá hemos sobrevivido tratando de esperar una respuesta que no sabemos cuándo va a llegar".

Ante ello, llamaron a la autoridad a que se les permita realizar sus actividades con los mismos protocolos de seguridad que se les ha pedido a otros establecimientos y lograr una reactivación económica pero solo con cierto aforo y las medidas sanitarias.

"Por qué unos sí y nosotros no, nos comprometemos a respetar cada una de las medidas sanitarias que se les haya exigido a los establecimientos con actividades recreativas y de esparcimiento que actualmente se encuentran en operación", abundó.

Los afectados convocaron a una marcha pacífica a todos los prestadores de servidores de servicios en el ramo de espectáculos y entretenimiento, a partir de las 9 de la mañana partiendo del Teatro del Estado hasta llegar a Plaza Lerdo.