Por falla de origen, costo del avión presidencial disminuyó: AMLO

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, señaló que el avión presidencial TP-01 “José María Morelos y Pavón”, que se vendió a Tayikistán, tenía una falla de origen que se sumó al paso del tiempo, lo que originó que su costo se depreciara y se vendiera en mil 658 millones de pesos.

En conferencia de prensa, realizada desde el museo Naval del puerto de Veracruz, recordó que el avión, además de ser un exceso en lujos y su mantenimiento era demasiado costoso, no podía usarse en territorio nacional.

Indicó que su costo se había depreciado por una falla de origen que se observó desde el primer avalúo.

“Cada día se depreciaba y tuvo también una falla de origen en la fabricación, que salió desde el primer avalúo y eso le bajó el precio, fue creciendo también el desperfecto, pero bueno, el último avalúo que se realizó fue de mil 658 millones y a ese costo fue que se vendió”, expuso.

Detalló que la administración a su cargo ya ha vendido diez aviones; sin embargo, esta última venta fue la más difícil ante la magnitud del avión que fue construido con “lujos para pequeños faraones acomplejados”.

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador detalló que la administración a su cargo ya ha vendido diez aviones | Foto: Cortesía | Gobierno del Estado de Veracruz

Manifestó que el avión comprado en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa para el gobierno de Enrique Peña Nieto, fue llamado de manera equivocada “José María Morelos y Pavón” porque se usó el nombre de una persona importante para la historia de México que nunca habría querido tener tantos excesos y lujos.

Destacó que a pesar de las críticas y aunque a sus adversarios no les guste cumplió con otro de sus compromisos de gobierno que era vender el avión.

“Ya salimos de este pendiente, desde luego hay algunos que no les gusta, pero la mayoría de la gente está contenta, pero, además, es algo que no se debe de repetir, imagínese con tanta pobreza un avión así, nosotros no necesitamos lujos, no necesitamos este tipo de aviones, ahí dentro era un departamento, para qué queremos eso, para qué usaríamos eso”, expresó.

Refirió que otra de las acciones que se consideraron para realizar la venta de la aeronave fue que al “sacar cuentas” de las horas de vuelo únicamente se había usado el equivalente a 70 días, a pesar de que tiene más de diez años.

“Este avión era un gasto de millones de pesos en mantenimiento, había que llevarlo en Estados Unidos dos o tres veces al año, más los intereses que se pagaba por la renta porque fue una operación onerosa, ojalá y esto no vuelva a pasar porque era lo que predominaba, la fantochería, la prepotencia, usaban helicópteros modernos hasta para ir a jugar golf, imagínense, esto era demasiado costoso, no necesitamos eso”, comentó.

Finalmente, recordó que el dinero generado con la venta del avión se utilizará construir dos hospitales, cada uno de 80 camas, en las zonas más pobres de México: en Tlapa, Guerrero, y en Tuxtepec, Oaxaca.

“Estos hospitales contarán con todo lo necesario para atender a la población, el hospital de Tuxtepec será de beneficio también para Veracruz porque muchas veces la población de este estado acude acá para poder recibir atención médica, estamos buscando generar beneficios para todos”, manifestó.