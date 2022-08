Empresas constructoras compiten con el Ejército; ¿por qué lo dice la CMIC?

Boca del Río, Ver.- La asignación de obras al Ejército Mexicano por parte del Gobierno Federal está pegando al sector de la construcción y a la economía del país, así lo asegura el presidente nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Francisco Javier Solares Alemán.

Acusa que el Ejército se ha convertido en la constructora más grande del país y aunque reconoció que sus obras son de calidad, no son tareas que le corresponden.

“Está realizando construcciones que desde mi punto de vista, deberíamos de hacerlas nosotros los constructores, quienes hemos construido toda la infraestructura existente en México, entonces el Ejército está consumiendo insumos, comprando directamente acero, concreto, cemento y contratando directamente a personal civil en todos los niveles de la pirámide ocupacional”.

Que además hace ver el empresario constructor está afectando a la economía del país porque las obras que realiza el Ejército Mexicano no generan impuestos como el Impuesto Sobre la Renta ni el de Valor Agregado.

De la misma manera reprocha la opacidad que existe en los proyectos que construye el Ejército Mexicano y que sea por decreto presidencial y por asunto de seguridad nacional que se reanuden los trabajos del tramo 5 del Tren Maya.

“Entonces con esa característica de la obra, prohíbe que se dé información al respecto, ya desde antes, cuando no estaban declaradas de seguridad nacional las obras, como el Aeropuerto ‘Felipe Ángeles’, ya existía esa opacidad, no sabemos realmente cuánto cuestan las obras realmente, yo creo en la palabra de los militares y creo que costó lo que dijeron, sin embargo, no podemos tener evidencia, no tenemos acceso a esas fuentes”, puntualiza.

En su visita a Veracruz, el líder nacional de los constructores critica también que el Gobierno Federal tenga como práctica declarar desiertas las licitaciones por dos ocasiones para que entonces la obra se asigne por vía directa.

De por si la industria de la construcción en México ya arrastra un decrecimiento de casi 36 por ciento en los últimos 13 años, sin embargo de 2018 al 2021 se agravó otro poco la producción de obras con 26 por ciento y a raíz de ello ya llevan perdidos 2 mil 500 afiliados a la CMIC a nivel nacional.

Por lo que en nada está ayudando al sector de la construcción que el Ejército Mexicano sea el creador de la nueva infraestructura del país.