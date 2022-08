¿Por qué dan de baja a empresas de Jóvenes Construyendo el Futuro?

Veracruz, Ver.- En Veracruz son mínimas las empresas que han dado de baja del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro por incurrir en alguna falta durante su participación, así lo asegura la Secretaría del Trabajo Previsión Social y Productividad de Veracruz (STPSyP), Dorheny García Cayetano.

La funcionaria asegura que hay revisiones continuas y las que se detectan que hacen mal uso o cometen irregularidades son suspendidas. En ese sentido detalla que menos del uno por ciento de los centro de trabajo incumplieron con los requisitos que establece el esquema.

En algunos casos porque no respetaron los horarios y en otros las condiciones del convenio, por lo que se les retiró los beneficios. “Justamente ha sido porque tienen que subir todos los programas que tienen que ver, qué horarios les van dar, dónde es, el programa en el que los van a capacitar, es decir, no pueden decir mañana haces esto pero mañana no; tienen que tener un programa que esté publicado en la página de Jóvenes Construyendo el Futuro y quienes no cumplan con esos horarios y vaya la revisión, pues se da de baja a las empresas”, dice.

Sin embargo, afirma que la mayoría las empresas participantes cumplen con sus programas de trabajo y también existen casos en los que se les ha dado la oportunidad de subsanar sus errores.

Recordó que un centro de trabajo puede recibir entre 10 y 50 jóvenes en Construyendo el Futuro. Dorheny García destacó que desde la implementación del programa a la fecha se han vinculado a más de 200 mil beneficiarios al programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” en el estado de Veracruz.

En esta generación, dijo existen 45 mil jóvenes beneficiados. Finalmente destacó que las empresas veracruzanas si han estado abiertas a participar en este programa y ser parte de la capacitación de mano de obra joven.