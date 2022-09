Campo veracruzano en emergencia: no hay inversión, alimentos provienen de otros países

El presidente del Consejo Veracruzano de Productores de Maíz, Ramón Pino Méndez afirmó que el campo se encuentra en una situación de emergencia porque se carece de inversión, de apoyo y muchos de los alimentos que se consumen provienen de otros países.

En entrevista, en el marco del foro Contexto Actual de la Cafeticultura en México, indicó que no existe transparencia en la aplicación de los recursos, por lo que se desconoce cuánto y dónde se ha invertido.

“Lo sorprendente es la agilidad para hacer algunos pagos de daños, pero sería interesante que se dijera las localidades, lugares y quiénes son los afectados porque hay un ocultamiento de cifras, el estado de Veracruz está en una condición deplorable en todos los sentidos, no hay apoyo para el campo, se ha descuidado mucho, estamos en una situación de emergencia, considerábamos que la situación iba a mejorar, pero vemos con mucha tristeza que el campo siempre es el último en ser apoyado”, comentó.

Consideró que en la entidad se está jugando a “la comidita”, porque se implementó un programa de escuelas campesinas que fue un modelo que la FAO ha venido promocionando desde hace varios años para pequeños productores, acto que únicamente permite la subsistencia del sector.

“Únicamente se permite la subsistencia, se tiene para poder comer diariamente, pero eso no nos va a sacar del problema tan grande que traemos de alimentación”, aseveró.

Problemática del campo puede incrementar

Previó que la problemática puede incrementar, porque México está comprando a otros países granos, lo que presenta un riesgo de desequilibrio climatológico, además de que se está sembrando una menor cantidad de superficie de alimentos.

“Si no estamos apoyando al campesino, al productor en nuestro país, las condiciones van a seguir afectando la economía. Se están anunciando acciones que no son efectivas para sacarnos de la crisis actual”, expresó.

Ramón Pino Méndez afirmó que el campo se encuentra en una situación de emergencia | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Destacó que los costos de producción de alimentos son altos, porque se depende de los fertilizantes que se compraban en Rusia y Ucrania, por lo que se están implementando medidas que debieron hacerse desde hace años.

“El frijol, el maíz, la naranja, el arroz, todos estos alimentos no tienen un impulso real, no hay un apoyo, casi ni siquiera en el sentido en animar a las personas a seguir sembrando porque en el campo no hay dinero y además está abandonado, los programas de apoyo no son suficiente”, expuso.

Ante ello, manifestó que una gran cantidad de alimentos que se consume en México proviene de otros países. Como ejemplo, dijo, el arroz viene de Pakistán y el chile viene de India y Perú.

Además, los campesinos no pueden acceder a créditos de ningún tipo, lo que impide que exista una inversión que se permita sacar adelante este sector, “hay muchos campesinos que vienen arrastrando deudas, pero el gobierno no ha hecho nada para apoyarlos”.