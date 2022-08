SEV adeuda 20 mil horas en secundarias técnicas y generales; ¿qué más dijo el SNTE?

Con la falta de asignación de 20 mil horas en Secundarias Técnicas y Generales, la no asignación de plazas para educación Indígena y reclamos de padres de familia inició el ciclo escolar 2022-2023.

En conferencia de prensa Ricardo Reyes Cruz, secretario de Negociación Laboral de la Sección 32 del SNTE, dio a conocer estas problemáticas que, dijo, agravian de manera directa a los menores y jóvenes que debieron iniciar clases de manera completa en la entidad.

“El ciclo inicia de una manera que no quisiéramos porque desafortunadamente en los niveles educativos no se han podido aterrizar los planteamientos y las propuestas que ya se hicieron previamente, en días pasados nos reunimos con el Secretario, quien tiene la mejor intención de que durante el curso se tengan clases, pero parece que el mensaje que ha dado a la estructura orgánica de la SEV no es atendido”, expuso.

Refirió que desde la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros, misma que atiende todos los aspectos normativos en el sector educativo, se obstaculiza la impartición de clases.

Puntualizó que en Secundarias Generales y Técnicas hay un adeudo de asignación de 20 mil horas de varias materias, acto que debe realizarse desde la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV).

“20 mil horas representan igual número de horas sin clases, no solamente son horas que los compañeros pudieran cubrir, sino que poco a poco se van incrementando por la baja de docentes por el motivo que sea, ya sea por una jubilación directa, una jubilación, invalidez, pero no se cubren, lo cual es preocupante”, expuso.

En el caso de educación indígena, manifestó, son 582 plazas que la SEV no está contratando, pese a que se tiene la documentación que avala la asignación para los normalistas egresados en ciclos anteriores.

Detalló que alrededor de 190 plazas nuevas de educación Indígena ya fueron cubiertas, pero por la intervención de la organización sindical que pidió que se tomara en cuenta la profesión que la UPV y la UPN vienen realizando para los docentes de nuevo ingreso.

“No quieren contratar a los compañeros en educación indígena porque les falta la cédula de situación fiscal, pero desde el gobierno federal ya se especificó que no es necesaria”, argumentó.

Comentó que en la localidad de Pajapan se tomó la Secundaria Técnica número 83 porque las autoridades comunitarias tomaron las instalaciones, pero retuvieron a los docentes y los pondrán en libertad hasta que la SEV pague lo que les debe.

“Nuestros compañeros no tienen la culpa, la autoridad comunitaria los tomó como moneda de cambio, pero ellos no son los responsables de la falta de recursos, no tendrían por qué estar pasando por esta situación”, dijo.

La Secundaria General número 1 ubicada en el puerto de Veracruz fue tomada porque se están violentando sus derechos, en dicha institución, mencionó, piden la destitución de la directora porque ha pedido que se desaparezca un turno.

Además, en la sierra de Zongolica se les informó a los docentes que ya no serían contratados en las plazas, pese a que ya se realizaron las propuestas de asignación. “El señor Secretario tiene las mejores intenciones porque es nuestro compañero, es maestro, ha demostrado la voluntad de quererlo hacer, pero el aparato que gobierna no le está haciendo caso, se nos ha pedido que se respete el cambio de adscripciones que fueron beneficiados con dobles plazas en un concurso que pidió la propia autoridad y no les está haciendo válido, venimos a nombre de todos los que tienen incertidumbre laboral, de los directores que no pueden echar a andar sus escuelas y de la frustración de los padres de familia”, agregó.