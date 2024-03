Migrantes huyen de la violencia en su país, su destino es Estados Unidos: Las Patronas

Córdoba, Ver.- La coordinadora de Las Patronas, Norma Romero Vázquez, señaló que estos primeros meses del 2024 los migrantes tienden a buscar aún más su bienestar, pero lo preocupante es que ya son familias completas.

En lo que va del año, el albergue "Esperanza del Migrante" que está ubicado en el municipio de Amatlán de los Reyes han recibido alrededor de 15 familias completas, ahí les brindan ayuda humanitaria las mujeres conocidas como Las Patronas.

"Vienen huyendo de su país de origen por la violencia que padecen y por buscar una mejor forma de vida, lamentablemente van muchos niños, algunos solos, sin acompañamiento", mencionó.

Primeros meses del años cuando más migrantes se ven en la zona

Dijo que de enero a mayo, son los meses donde mas migrantes salen hacia el norte del país pues no llueve, lo preocupante es que familias completas están decididas a dejarlo todo por la violencia que viven en sus países.

Incluso prevén que haya aumento en el flujo migratorio por la situación de los países de Centroamérica, donde cada día está peor la violencia.

"Vemos las fronteras saturadas, tanto la norte como la sur, dejan todo en sus países, antes solo era en El Salvador, Nicaragua, Honduras, pero ahora ya van Haitianos, Chinos, Cubanos, de muchas partes de Centroamérica".

Hizo énfasis en que ninguna reunión, estrategia o iniciativa a frenado el problema, al contrario año con año va en aumento, aun con todo lo que pasan los migrantes en su caminar de frontera a frontera.

Romero Vázquez lamentó que la violencia hacia este sector de la población no acaba, en su transitar los migrantes padecen robos, son golpeados, secuestrados y optan por no denunciar ya que no hay respuesta, mejor siguen su camino.

Ahora que están las campañas electorales, Norma Romero Vázquez, pide a los aspirantes presentar propuestas en el tema de la migración, acompañadas por soluciones que den resultados.

Señaló que en las agendas de los políticos el tema de migrantes ni siquiera se toca, no hay propuestas, no hay iniciativas, son invisibles y eso es lamentable.