Diputado exige a Miguel Hermida una disculpa pública para la presidenta de la Mesa Directiva

El diputado presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarin, lanzó un mensaje a su homólogo panista, Miguel Hermida Copado, para exigirle respetar a las mujeres y dejar de ser "un violentador de género".

El día de ayer los y las legisladoras integrantes de las bancadas del PRI y del PAN abandonaron el recinto oficial de sesiones después de que la mayoría de Morena y aliados avalaron la permanencia de la magistrada Isabel Inés Romero Cruz como presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado con una dispensa de Ley.

Fue tal la molestia del diputado del PAN, Miguel David Hermida Copado, que al concluir la sesión extraordinaria reclamó de forma enérgica a la presidenta de la Mesa Directiva, Cecilia Josefina Guevara Guembe, que no se les haya concedido el uso de la voz después de la votación del punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) con el que se dio la dispensa de ley a la Magistrada.

Tras los hechos, Gómez Cazarin pidió al panista que le brinde una disculpa a la presidenta de la Mesa Directiva.

En un mensaje difundido en sus redes sociales, el legislador de Morena le señaló: Una plana de mil veces o un millón de veces o las veces que sean necesarias para que se lo meta en la cabeza "debo respetar a las mujeres".

"Así como tuvo la poca hombría de gritarle a una dama que sólo estaba haciendo su trabajo, y haciéndolo muy bien, aplicando el reglamento, debería tener tantita dignidad y ofrecerle una disculpa pública", señaló.

Miguel David Hermida Copado, que al concluir la sesión extraordinaria reclamó de forma enérgica a la presidenta de la Mesa Directiva, Cecilia Josefina Guevara Guembe | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Asimismo, refirió: como sé que de usted no va a nacer hacerlo, yo, como hombre, le pido le pido que se disculpe con la diputada presidenta, una dama ejemplar que, como cualquier mujer, merece respeto a su persona. No sea usted violentador de género. No manche a nuestro Congreso con eso.