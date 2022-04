Premio Estatal a la Mujer 2022: Martha Soledad Gómez recibe medalla

Martha Soledad Gómez Atzin, integrante del Colectivo Mujeres de Humo, recibió la medalla del “Premio Estatal a la Mujer 2022” en el Congreso del Estado.

Durante su discurso señaló la importancia que tiene empoderar a las mujeres que se dedican al rescate de la cultura veracruzana, no sólo desde la cocina.

“Es la primera vez en todos los años de trabajo, junto con mis compañeras, que estoy en un recinto tan importante, el hecho de amar a mi cultura me ha llevado a varios estados y lugares, pensando que debe conocerse en todo el mundo”, dijo.

Refirió que han sido muchos años de trabajo y de caminar por lograr el reconocimiento hacia la cultura y cocina del Totonacapan.

“Soñé con ser cocinera y trabajar con un grupo de cocineras, en una finca donde la abuela me crío, ahí crecí con ella y muchas mujeres que me estaban acompañando, nos decían que estábamos locas, que cómo cocinando íbamos a lograr algo, fui y las saqué de sus casas para poder llegar a varios espacios”, expresó.

Destacó que la Medalla recibida es para todo el Colectivo las ancestras y las nuevas generaciones.

“Gracias al Centro de Artes Indígenas por cobijarnos y darnos un espacio para darnos la oportunidad de desarrollar la cocina del Totonacapan, soy orgullosamente totonaca y veracruzana, tenemos una cocina llena de sabores que no sólo alimenta el cuerpo, sino llena el espíritu y el alma”, manifestó.

Recordó que con la cocina tradicional ha representado al estado y a la región del Totonacapan en varias partes del país y del mundo.

“Hemos representado orgullosamente al estado, recibir este premio es un logro, pero también un compromiso, tenemos que seguir empoderando a las mujeres veracruzanas que están en pie de lucha. Alguien escribió que las mujeres de humo estábamos en revolución y se trata de una revolución para dar a conocer la gastronomía y nuestra cultura”, expuso.

Finalmente, agradeció a todas las mujeres que integran el colectivo, así como a todos y todas aquellas personas que se han involucrado para que las mujeres de humo obtengan el reconocimiento que se merecen.

¿Quién es Marta Soledad Gómez Atzin?

Martha Soledad Gómez Atzin es originaria de la zona del Totonacapan y desde niña se destacó por preservar y poner en alto el trabajo de las cocineras tradicionales de dicha región, al grado que en la actualidad ha sido nombrada por la Secretaría de Relaciones Exteriores como embajadora del país para promover la milenaria gastronomía totonaca en el resto del mundo.

Fundó la escuela Casa de la Cocina Tradicional del Centro de Artes Indígenas, en donde atiende a toda persona que quiera adentrarse y conocer las milenarias recetas de la cocina indígena. En el año 2001 fundó formalmente el Colectivo “Mujeres de Humo” dando visibilidad a las mujeres del Totonacapan, a través de la enseñanza de la cocina tradicional.

Su primera muestra gastronómica fue a los 15 años en el “Temascal” casa de la cultura de Banderilla Veracruz, con el tema “Cocina Ceremonial de todos los Santos”.

Ha sido reconocida por rescatar las Cocinas tradicionales en el evento Madrid Fusión | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Ganó el segundo lugar en el museo de Fonorte en México D.F. en el concurso de Nacimientos tradicionales, participó con un nacimiento de chocolate molido en metate. Su primer reconocimiento fue en el año 2005 en el Puerto de Tuxpan en el evento de Canaco por su trayectoria y rescate de la Cocina Tradicional del Totonacapan; le fue otorgado un Diploma por la Nestlé en el año 2005 en el Puerto de Tuxpan, como reconocimiento por su trayectoria 10 años de rescate en la Cocina Tradicional del Totonacapan, en el evento Veracruz a la Vainilla.

Obtuvo el segundo lugar en Cocina Tradicionales de Veracruz a la Vainilla; ha participado en diferentes Encuentros Nacionales de Museos Comunitario dando talleres en los estados de Querétaro, Morelos, Veracruz, Estado de México, Guerrero, Puebla y en los diferentes Museos de la región del estado.

Además, ha sido reconocida por rescatar las Cocinas tradicionales en el evento Madrid Fusión, sede Guanajuato, Guanajuato; el 14 de octubre de 2009, representó a la Cocina Tradicional Mexicana dentro del Evento 2 Annual as Symposium On Latins Cuisines, Cultures, and Exchange, at the new, Institute of América campus San Antonio Texas.