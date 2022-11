¿Tecnología frena nuestro potencial humano? Doctora te explica

Si el ser humano sigue priorizando la comodidad y recurre a la tecnología para satisfacer ese deseo no solo mata sus potencialidades sino que también frena la evolución de la especie y contribuye a llevarla a la extinción, advierte la doctora en educación Alexandra Carvallo Báez.

En conferencia organizada por la Universidad Veracruzana, señala la urgencia en el siglo XXI de apostar por una educación consciente que devuelva a las personas la necesidad de saberse capaces de enfrentar la adversidad, de resolver los problemas por sí mismas y reeducarse en la pasión por vivir.

“Cuando pides a una inteligencia artificial hacer lo que te corresponde, dejas a un lado tu potencialidad; le das el control de tu vida a la tecnología”, sostiene la fundadora y directora del Colegio Highland Montessori.

Añade que las redes sociales, la constante búsqueda de comodidad y no aceptar que la vida te enfrenta a problemas también son factores que contribuyen al aumento de suicidios en México y el mundo.

“En las redes sociales se busca llamar la atención, mejorar la imagen con muchos filtros; se cree que si no hay brillo no vale la pena la vida y si no vale la pena no hay esperanza y puede llegar la idea de querer poner un punto final”.

Cree que a la educación tradicionalista, con peso en lo académico, se le debe imponer la educación consciente, la cual se construye en el presente, tomando del pasado los aprendizajes útiles.

“La educación académica es importante, pero también lo es entender que la educación personal no está en manos de otros sino en las de uno mismo”, declaró en el 9º Simposio Enfoque Multidisciplinario de la Diabetes.

“Los griegos soñaban con tener toda la información; nosotros la tenemos en Google y no lo es todo; es necesario contar con herramientas para afrontar las situaciones difíciles, y eso implica compromiso y saber elegir tu dificultad”.

En la actualidad, comenta, hay personas con mucho más estudios, sin embargo queda claro que el secreto es “la educación integral, con valores, amor, responsabilidades, claridad y la oportunidad de equivocarse”.

Alexandra Carvallo Báez detalla que el ser humano tiene tendencia a socializar, a aprender, a adaptarse, y hasta una tendencia natural a trabajar para vivir, para buscar la autorrealización. La profesional certificada en pedagogía Montessori llama a rescatar la identidad, la responsabilidad y el compromiso con uno mismo y con la humanidad.

Convoca también a experimentar, desarrollar potencialidades, compartir, ser agradecido, fomentar la empatía, educarse en el presente de manera consciente para construir un futuro para uno mismo con la idea de “si yo estoy bien todo lo demás empieza a estar bien”.

Carvallo Báez reitera que se debe dejar de añorar la comodidad y de darle el control a una inteligencia artificial; por el contrario, exhorta a valorar el privilegio de la autonomía, la movilidad y el saberse únicos.