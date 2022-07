¿Por qué se frenó la creación del Instituto Veracruzano del Migrante? Senadora declara

Veracruz, Ver.-Con el Instituto Veracruzano del Migrante se podría dar una mejor atención a las personas que persiguen el sueño americano y a sus familias en caso de accidentes como el ocurrido hace unas semanas en Texas, destaca la senadora panista Indira Rosales San Román.

Luego de los desafortunados hechos que enlutaron a varias familias en el estado tras revelar que se trataba de veracruzanos fallecidos en el tráiler en Texas, la senadora considera que el gobierno no actuó con inmediatez para identificar a las víctimas y darles certidumbre a las familias quienes vivieron en la agonía en lo que las autoridades confirmaron que se trataba de personas oriundas de esta entidad.

“Considero que las autoridades no actuaron con inmediatez, no hubo información oficial para las familias, nos enteramos que eran veracruzanos días después y no a dieron a conocer por parte del gobierno del estado, ahora las familias tuvieron que buscar por sus propios medios para pagar los gastos”, reitera.

En ese sentido refiere que en el 2018 a iniciativa del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares se propuso la construcción de la figura del Instituto Veracruzano del Migrante pero que desafortunadamente se encuentra detenido por la presente administración de Cuitláhuac García Jiménez.

Reconoce que el problema de la migración ha existido desde hace muchos años a consecuencia de la falta de oportunidades en México, pero ninguna autoridad se ha preocupado por atender al migrante una vez que decide tomar el riesgo de viajar, de estar pendiente de sus familias en caso de alguna necesidad, como en este caso el accidente sufrido.

“La migración es un problema desde hace muchos años y en su momento se propuso la creación del Instituto Veracruzano del Migrante precisamente que tenga facultades cuando existan este tipo de tragedias como la ocurrida en Estados Unidos que la familia tenga información y ayuda para el traslado, también para traslado de gastos funerarios”, puntualiza.

Insiste que esta iniciativa pasó por el Congreso del Estado y aunque fue aprobada se encuentra en pausa por parte de la presente administración bajo el argumento de que no hay recursos.

Asegura que desde el Senado se presentarán una serie de iniciativas en el tema migratorio ya que debido al grave problema de desempleo los índices de migración han aumentado a nivel nacional.