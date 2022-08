PRD en Veracruz exige subsidio a la tortilla y que se establezca en 10 pesos

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Veracruz demandó al Gobierno federal implementar un subsidio de 70 mil millones de pesos para que hasta finales del año, 38 millones de mexicanos puedan acceder a un kilogramo diario de tortilla con costo de 10 pesos.

Este lunes se manifestaron sobre la calle Lucio, frente a las oficinas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con una pancarta y cacerolas, donde demandaron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador fijar un precio de garantía para el kilogramo de tortilla ante los incrementos que se han registrado desde inicios de año.

¿Cuánto cuesta un kilo de tortillas en otros estados del país?

El secretario nacional del PRD, Camerino Eleazar Márquez Madrid, agregó que en la mayoría de los estados del país, el costo de este alimento es de 27 y hasta 30 pesos por kilogramo por la inflación y la carestía de los granos y fertilizantes, pero podría aumentar.

“Le exigimos al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que termine con tanto discurso y ayude a los pobres porque si la tortilla sigue incrementándose puede llevar a rebasar los 30 pesos eso para muchas familias significa dejar de consumir un producto de la canasta básica que es fundamental para la alimentación de las familias mexicanas".

Expuso que es necesario invertir para que la producción del campo garantice la soberanía alimentario dado que México no es soberano alimentariamente y se ve obligado a importar.

“No somos soberanos ni en maíz, ni trigo, ni arroz, importamos más del 80 por ciento del arroz, necesitamos que el campo mexicano tengan el apoyo que en otros sexenios tenían como el Procampo, la ayuda a los pequeños productores”.

A su decir, no es correcto que el costo de la tortilla esté a libre mercado y se especule con los precios, por lo es necesaria una política de atención urgente para que exista autonomía alimentaria.

Foto: José Luis Romero | Diario de Xalapa

“Que no dependamos del maíz amarillo que es un producto para forraje ganadero y hay regiones del país donde se consume ante la necesidad de tener acceso a la tortilla. Han proliferado otro tipo productos de tortilla que no reúnen las característica que debe tener según la norma mexicana y por eso exigimos a las autoridades que intervengan para que no haya este tipo de productos piratas que se masifican en muchas tiendas del país, sin maíz, no hay país”.

Por su parte, Yolanda Rendón Hernández secretaria de Comunicación Política del PRD Veracruz, dijo que ante los oídos sordos del gobierno estatal y federal, y la falta de políticas públicas que permitan que las familias del país tengan una alimentación sana, el Sol Azteca de Veracruz se suma a la campaña nacional, para exigir el ajuste al precio de las tortillas.

"Ustedes pueden visitar las tortillerías que hay en esta ciudad y así va a hacer en cada uno de los municipios y ya hay avisos para el nuevo aumento de tortillas a partir de hoy, mañana y pasado y todo el mes de agosto estará subiendo, por eso nosotros estamos luchando porque este gobierno abandonó a los pobres".