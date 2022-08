Pan más barato… pero más pequeño; ¿lo comprarías?

Orizaba, Ver.- Para no aumentar el costo del pan algunas panaderías optan por hacer las piezas, tanto de sal como de dulce, más pequeñas. Amas de casa dicen que es justo, pero otras no lo consideran así, ya que ahora tienen que comprar doble, porque con una pieza no se llenan los integrantes de su familia.

Sorpresa la que se llevaron amas de casa al comprar el pan, ya que algunas panaderías redujeron el tamaño del bolillo y algunas piezas de dulce, para mantener los precios ya que, de lo contrario, ante el constante aumento en los insumos, tendrían que aumentar nuevamente su precio y eso provocaría que disminuyera la venta de este producto.

De noviembre del 2021 a la fecha, el precio del pan tuvo aumentos escalonados, de 50 centavos o un peso, hasta llegar a 2.50 pesos bolillo y torta, mientras el pan de dulce hay de 3.50 pesos hasta 5.50 pesos los pastelillos y laureles.

¿Por qué los panaderos hacen las piezas del pan más pequeñas?

José Luis Apale, panadero de Ixtaczoquitlán, dijo que lo anterior se debe al incremento en precios de la materia prima, pues la manteca hace un año la adquiría por 800 pesos, pero ahora el precio llega hasta los mil 200; la harina pasó de los 670 pesos a los 900 y lo mismo sucede con el huevo y otros insumos como azúcar y saborizantes.

“Con el fin de no afectar la economía de las familias buscamos reducir el gramaje en las piezas de pan de dulce y de sal”, agrega.

Añade que el cliente no se ve afectado y pueden mantener los precios, a lo mejor al bajar un poquito el gramaje apoyan la economía del cliente. Considera que lo que quitan a las piezas de pan no es mucho, son entre 5 y 10 gramos; casi no lo percibe el cliente, porque la presentación es casi la misma y buscan que la materia prima sea de calidad.

“Queremos la comprensión de los consumidores, porque, de no bajar el gramaje de los productos, aumentarían el precio del pan”, apunta.

Revela que los panaderos del valle de Orizaba y poblaciones circunvecinas sobreviven de milagro, pero mientras haya venta mantendrán las fuentes de empleo.

(Publicado originalmente en El Sol de Orizaba)