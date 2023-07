¿Sabes los precios de uniformes escolares en Xalapa? Comerciantes declararon

Competencia desleal y alza de precios a telas e hilos han ocasionado un "ajuste" de precios en el costo de uniformes escolares en este ciclo escolar.

Este año fueron más los padres y madres que optaron por comprarlos mediante el sistema de apartado que les permite pagar en pagos. Y es que, en promedio, un uniforme escolar completo con prendas del diario y deportivo cuesta entre mil y 3 mil pesos, de acuerdo al nivel educativo.

¿Qué afecta al precio de los uniformes?

Rafael Quiroz Espinoza, de Exclusivas Quiroz, expone que los comercios no han incrementado los precios dados la situación económica tan complicada, “lo que se ha hecho es ajustar los costos porque se elevó 50 por ciento el costo de telas que manejan y los hilos para tejer los suéter”.

Indica que por esa situación realizan un “ajuste”, porque no está al porcentaje que requieren para tener las ganancias que se tenían en otros años.

Materia prima para uniformes ha elevado su costo

Indica que hay mucha competencia desleal, “hay comercios que venden uniformes del tianguis que son de menor calidad, porque usan telas poco resistentes, ni confección, ni calidad, ni nada”.

Quiroz Espinoza asegura que quienes elaboran estos uniformes no están dados de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, no otorgan prestaciones sociales e incluso evaden impuestos “y por eso digo que es una competencia desleal”. Apunta que en su mayoría no tienen convenios con las escuelas para elaborar sus uniformes, sino que los copian, pero con menor calidad.

Aclaró que el uniforme escolar debe tener una calidad alta porque debe soportar el uso cotidiano de niños, pero además en su caso el objetivo es que les dure los primeros cuatro grados, porque permite a padres y madres bajarles el dobladillo, para que durante la primaria solo se compre en dos ocasiones. “Tienen que tener durabilidad”.

Don Rafael tiene 55 años vendiendo uniformes

Don Rafael Quiroz, dice que en su caso solo vende uniformes para escuelas primarias; este negocio tiene 55 años funcionando en la zona del Árbol, pero comercializando uniformes escolares son 25 años solamente.

Las prendas que vende son de calidad y el precio es un poco más accesible que en otros comercios.

En el caso del informe de diario se compone de suéter, chaleco, chazarilla, pantalón o falda y tiene un costo, promedio de 850 pesos. En el caso del deportivo que se compone de chamarra, pants y playera de 690 pesos, es decir que tienen un costo total de mil 640 pesos, más aparte los zapatos y tenis.

En su negocio, indica que tiene la opción de comprar con apartado, es decir, vienen se miden los uniformes y los dejan apartado porque así pueden pagarlos en dos pagos. "este año han sido más los padres que han optado por esta forma de adquirirlos", dijo.

¿Cómo va la venta en Casa Reyes?

En Casa Reyes, con una trayectoria de más de 50 años en esta ciudad, comentan que este mes la actividad comercial todavía es baja, porque la compra de uniformes comienzan tras las inscripciones en las escuelas, “será como a mediados de agosto que los padres de familia vengan a adquirirlos”, asegura Dulce hernández, encargada del establecimiento.

Llaman a comprar uniformes en sitios establecidos

Indica que hasta ayer los precios se mantenían estables, “pero tal vez en agosto haya cambios”. En este establecimiento el costo de los uniformes es de 2 mil 300 pesos en promedio, costo que incluye las prendas de diario y el deportivo.

Comentan que el precio de los de preparatoria es un poco más caro porque son prendas más grandes, llevan más tela. En el caso de los de preescolar dice que el uniforme deportivo cuesta 520 pesos, la chamarra y pantalón, la playera es aparte y tiene un precio de 270 pesos.

En el caso del uniforme del diario la falda cuesta 275 pesos, el suéter 300 y la playera 250 pesos. Es decir, los padres pagarán mil 600 pesos, sin contar zapatos y tenis que mínimo tendrán un costo de 500 pesos, cada par.

Aparte en algunos grados habrá que comprar una bata para el laboratorio que tiene un costo promedio de 150 pesos.

En el caso de las prendas de preparatoria comenta que el conjunto deportivo tiene un costo de mil 200, mientras que el de diario es de mil 300 con suéter, chazarilla y la falda o pantalón. Es decir es de 2 mil 500 pesos, igual faltando adquirir zapatos de vestir y calzado deportivo.