¿Llegada de médicos cubanos solucionará rezago en Zongolica? doctor declara

Orizaba, Ver.- "Ojalá que con la llegada de los médicos cubanos a la zona de Zongolica lleguen también medicamentos e insumos para que puedan atender a los pacientes de la zona indígena", afirmó el médico regresado de la UV, Juan Del Bosque Márquez.

En entrevista dijo que sin ser descortés o grosero, descartó que la llegada de los tres médicos internistas y un cirujano solucione la carencia que hay en materia de salud.

“En la zona y el país hay médicos con suficiente capacidad y creo que traer a otros de otro país no hacía falta. Bienvenidos, Dios les ayude y hagan lo que deban hacer, aunque creo que no son la solución a la carencia tan fuerte que existe en el sector salud. Estamos viendo que no es tanto el recurso humano sino los recursos materiales que faltan”, enfatizó.

El doctor dijo que hay ejemplos lamentables de practicantes y de médicos que han sido víctimas de asaltos

¿Qué problemas influyen en la falta de atención médica?

Agregó que uno de los problemas que influye en la falta de atención médica especializada en las zonas rurales, alejadas o de difícil acceso es la falta de seguridad que hay, y que no se había visto en muchos años.

“Hay varios ejemplos lamentables de practicantes y de médicos que han sido víctimas de asaltos y de violencia que les provoca incluso la muerte”, resaltó.

La otra causa es la infraestructura y el mecanismo de distribución de insumos y materiales, pues puede haber un cirujano con manos hábiles, con una gran vocación, pero si no le dan una sutura para operar cómo lo va a hacer, dijo.

“Hace falta que los surtan de insumos. Ojalá que estas personas puedan tener lo necesario para poder trabajar, porque una persona con capacidad, preparación, vocación no puede trabajar sin insumos, “por eso insisto que ojalá que el paquete que contrataron traiga medicamentos y material”.

Señaló finalmente que en la consulta médica diaria particular, los pacientes, que son generalmente derechohabientes de las instituciones públicas expresan que no hay vacunas para los bebés, que no hay medicamentos y tienen que comprarlos ellos; pero lo que más indignación ha causado en ellos es que miles de vacunas caducaron.

