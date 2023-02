Sigue disputa por predio en Casa Blanca; supuestos propietarios se defienden

Quienes aseguran ser los legítimos propietarios de un predio en Casa Blanca en disputa, defendieron su posesión al señalar que quienes lideran el tianguis de automóviles usados, llegaron a irrumpir y romper la malla de manera ilegal y por ello fueron detenidos.

El propietario de uno de los lotes de Casa Blanca, Walter Ortiz acusó que si la empresaria Fanny busca tener ese espacio es porque necesitan cobrar "derecho de piso" a las personas que acuden a vender sus vehículos.

Señaló que cada comerciante que se coloca en la zona debe pagar una cuota, de ahí que estén peleando por un predio que no les pertenece y del cual tampoco cuentan con cédula de empadronamiento para poder trabajar.

¿Existe un conflicto con el tianguis de autos ubicado en Casa Blanca?

"Nosotros venimos a aclarar las declaraciones que la ciudadana Fany hizo ayer derivado de un conflicto de intereses sobre el lugar en el cual el tianguis de Casa Blanca dice que hace más de 20 años se pone".

Señaló que si bien el tianguis de autos usados en Casa Blanca tiene mucho tiempo instalándose en ese lugar, no es específicamente en el lugar donde se quieren instalar ahora.

Dijo que ellos son posesionarios, desde su suegro, que tenía la parcela 128 del ejido de El Castillo quien tramitó el dominio pleno donde se hizo la escritura de una pequeña propiedad por lo que le entregó a sus hijos pequeños lotes.

"Entre ellos decidieron dejar una vialidad como paso de servidumbre en el cual en el 2008 comenzó un trámite para encauzar las demasías de la laguna, hechos por el cual ellos dicen que es un lugar de aguas nacionales, no. Mi suegro solicitó el permiso a Aguas Nacionales para encauzarlo para que no hubiera problema de socavones".

Refirió que ahora, la parte contraria quiere meterse a la fuerza a ese lugar, por lo que tuvieron un juicio 4942019 en cual solicitaron que, una vez finalizado el contrato que tenían con ellos, les entregaran el predio, mismo que duró tres años, tiempo en el que no pagaron renta.

"Lo más grave para mí es que el juicio fue contra el señor Jaime Roberto y no contra su hija que vino ayer a defenderse de que la habían llevado presa, pero se la llevaron presa porque rompieron la malla y entraron a nuestro predio que tenemos en posesión desde el año 1990 y antes".

Agregó que con el tianguis rompen la circulación cada domingo interrumpiendo el tráfico y haciendo intransitable la avenida Chedraui Caram, pese a que los empresarios aseguran que ellos bloquearon la vialidad.

"No fueron desalojados, no; se les encontró en flagrancia rompiendo la malla e ingresando a un predio de propiedad privada según lo dictaminó ayer en la reunión que tuvimos el personal de Desarrollo Urbano. Hay oficios firmados por todos los vecinos que solicitamos esto".

Expuso que si bien cuentan con una cédula de empadronamiento es en la avenida Antonio Chedraui Caram esquina Federalismo, no es la zona que ocupan para el tianguis, "no funciona esa cédula".

"No somos invasores: Fanny Alarcón"

Por su parte, la empresaria Fanny Alarcón acusó que hubo violación a sus derechos dado que elementos de la Policía Municipal los desalojaron del predio sobre la avenida Chedraui Caram el pasado miércoles.

Negó que sean invasores y argumentó que hace uso del permiso otorgado por el municipio, para poder desempeñar esa actividad comercial.

"Nosotros no bloqueamos ninguna vía de comunicación ese día, y le pido a las autoridades que sancione a las personas que sí lo hicieron porque es una vía principal y no hay ninguna persona herida del IPAX, aclarar que no somos invasores como algunos medios lo manejaron".

Señaló que fueron privados de su libertad por la policía municipal de Xalapa por lo que fueron violentados sus derechos humanos y llamó a las comisiones nacional y estatal de derechos humanos al tiempo que pidió la intervención del Gobierno del estado.

"Yo fui privada de mi libertad sin ninguna justificación porque en ningún momento me fue presentado ningún documento de desalojo o donde se argumentara la comisión de un delito".

A su decir, llevan más de 25 años constituidos en ese predio como tianguis de autos Casa Blanca y el miércoles motivados por los dueños de un terreno colindante, se promovió el desalojo de manera arbitraria y sin documento que avalara su acción por alguna autoridad.

"Estas personas se quieren adueñar de esta parte, que nosotros llevamos más de 25 años trabajando ahí. Este terreno está en posesión del tianguis de autos Casa Blanca y ya lo tenemos hecho mediante las instancias correspondientes. Este terreno pertenece a Aguas Nacionales por ahí pasa un canal de descarga de la Laguna de Casa Blanca".

La empresaria explicó que ese lugar en el que trabajan no es propiedad de ningún particular sino de la Comisión Nacional de Agua y que lo único que desean es trabajar; sin embargo, dijo que presuntamente los hermanos Ciro y María Elsa Medina Ocampo, copropietarios de una zona colindante, se quieren adueñar también de esa parte, sin tener derecho alguno.

Acusó que hay discriminación hacia las mujeres y tráfico de influencias puesto que el director jurídico de la dirección de Seguridad Ciudadana, Éric Adrián dio la orden de desalojarlos y ser privados de su libertad.