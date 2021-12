¿Quieres divorciarte?, ella lleva un año en el trámite y…

Veracruz, Ver.- Por más de un año, Emily ha buscado la forma de separarse legalmente del padre de su hijo, pero por cuestiones como la pandemia y la desaparición de juzgados, su proceso está detenido.

En entrevista relata que desde principios de año inició el trámite de divorcio bajo la asesoría de un abogado, pero al final tuvo que recurrir con otro experto jurista y a la fecha no se ha podido resolver su problema.

Explica que los argumentos que han dado los abogados es que por la pandemia del Covid-19 quedaron detenidos varios procedimientos además de que cerraron algunas oficinas.

“Desde principios del año contraté a un abogado para empezar el trámite, desde el principio me dijo me vas a tener que aguantar por la cuestión de la pandemia todo está detenido, los juzgados están cerrados, está trabajando una mínima cantidad para atender estos casos y así pasaron más de cinco meses, atrás de él, buscándolo porque es un trámite que me urge y nada, opté por contratar a otro experto”, menciona.

Para el mes de julio, buscó los servicios de otro abogado para reanudar el proceso de su divorcio, pero en esta ocasión se encontró con otros problemas que también impidieron resolver su situación.

“Lo que el primer abogado no pudo hacer en seis meses, este segundo me lo hizo en un día, si avanzamos y todo iba bien y nos entregaban los documentos según en noviembre, pero ahora además de la pandemia comentan que el gobierno en su plan de austeridad desapareció oficinas y de nuevo el trámite está atorado”, denuncia.

Señala que está situación se ha vuelto desesperante, afectando su salud emocional ya que desde hace más de 10 años que ya no vive con el padre de su hijo y ahora que se animó a separarse conforme a la ley se atraviesan este tipo de problemas.

Menciona que, aunque su abogado le ha mencionado que además del divorcio podría contar con una pensión, con el letargo en el proceso ella ya solo quiere estar divorciada ante la ley.

“Mi expareja se ha negado a ayudarme con esto del divorcio a pesar de que le conviene más porque ya tiene otra pareja, de hecho, él tiene una resolución que no me dio por eso tuve que empezar desde cero, nunca se ha hecho responsable y el abogado me menciona que podría obtener una pensión, pero así viendo como ha sido de complicado yo de verdad ya solo quiero el divorcio legal, no me interesa más que ya estar separada por la ley, he demostrado que soy una mujer que puedo mantenerme a mí y a mi hijo, yo solo quiero tener en mis manos el acta de divorcio", insiste.

Lamenta que ya esté por concluir el año y ella continúe en la misma situación que como empezó y teme que el proceso se extienda más tiempo, cuando este tipo de procesos quedan en tres meses como máximo.

Cabe destacar que Braulio Terán presidente del Colegio de Abogados del Estado de Veracruz hizo referencia que con la desaparición de los 29 juzgados como parte de las políticas de austeridad de la actual administración al menos 50 procesos de divorcios están detenidos además de trámites de pensión alimenticia y otros.